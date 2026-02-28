自由電子報
熊熊自爆「單獨進出張立東家」 親揭兩人私下關係

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈銀色情侶陳漢典與Lulu日前舉行大婚，12年的深厚情誼最終修成正果，也再度掀起「男女間是否有純友誼」的萬年大哉問。由黃豪平、「熊熊」卓毓彤主持的網路節目《戀愛熊天秤》便針對此話題展開辛辣討論。

熊熊曝曾和張立東單獨在家聚會（左起 李唯楓、Amanda、阿樂、熊熊、黃豪平）。（戀愛熊天秤提供）熊熊曝曾和張立東單獨在家聚會（左起 李唯楓、Amanda、阿樂、熊熊、黃豪平）。（戀愛熊天秤提供）

根據媒體平台調查顯示，竟有高達77%的網友認為男女之間不存在純友誼。對此，主持人熊熊抱持務實看法，她認為純友誼成立的唯一條件是「女生不是男生的菜」。熊熊更以好友張立東為例，透露兩人關係好到可以單獨出入對方家，雖然聽起來曖昧，但她笑稱：「他只是把我家當作工作前的休息站，彼此完全不來電，因為我不是他的菜。」

Amanda透露自己老被純友誼三字騙感情。（戀愛熊天秤提供）Amanda透露自己老被純友誼三字騙感情。（戀愛熊天秤提供）

黃豪平則提出了不同觀點。他認為純友誼不見得是「沒感覺」，有時是受限於現實因素而「不得不純」。他坦言過去曾心儀一名女生，但因對方是虔誠信徒，且早已表態交往對象必須是相同信仰，這道鴻溝讓黃豪平選擇將喜歡藏在心底，退回朋友位置。他感嘆：「純友誼可能是因為其他因素，讓彼此無法跨出那一步。」

然而，最傷人的莫過於打著朋友名義的「偽曖昧」。Amanda便分享了一段慘痛經驗：曾有一位男星對她呵護備至，出國必買禮物、回國第一時間約飯，甚至主動規劃出國行程，兩人甚至曾「同床共眠」卻相安無事。正當Amanda以為雙方處於「友達以上」時，男方竟在某次約飯時隨口問：「我女友一起去，可以嗎？」讓她當場傻眼，痛批自己一直被這些所謂的「純友誼」傷害。

黃豪平認了曾心儀「她」 因宗教信仰止步朋友關係。（戀愛熊天秤提供）黃豪平認了曾心儀「她」 因宗教信仰止步朋友關係。（戀愛熊天秤提供）

自封為「渣男代表」的李唯楓則直言，多數人不信純友誼是從男生角度出發，因為大部分男生對異性朋友仍會保有「遐想空間」。他指出，純友誼可能隨時間與人生階段而變質：「當人變成熟或遇到挫折時，可能會突然發現那個最了解你的朋友，才是最適合的戀人。」

