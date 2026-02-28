餵食巨蟒差點出事！ 邵雨薇揭保育員真實危機

邵雨薇在《動物園》與壽山動物園的多位「動物明星」互動。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇在Disney+《動物園》飾演廣告公司群創意總監，角色「朱欣葵」於職涯遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。她為了角色接受至少3週的密集訓練，在真正理解保育員的工作後，也理解到保育員除了餵食與清理，更重要的是觀察動物的健康異常；以及面對大型動物或猛獸時，工作者更必須承擔自身安全風險。

邵雨薇分享，有朋友在一家動物園從事保育員工作，在餵食巨蟒時竟因一時大意手臂被蟒蛇咬傷，她說：「你養久了可能會很有自信，但其實要非常小心。」這對邵雨薇來說也是個警惕，從喜歡動物到進入動物園後的學習，都成了很重要的歷練。

邵雨薇（左）在《動物園》犯大忌引發獼猴群搶食，險些釀成大禍。（Disney+提供）

導演蘇文聖分享，第3集的拍攝，比起1、2集的猴群橋段，難度再升級，因為波爾山羊和羊駝比想像中更難控。尤其羊駝怕人、只認主人，讓原以為「可愛動物比較好拍」的蘇文聖遇到不少挑戰；波爾山羊生產戲則因空間狹小、調度密集，得仰賴演員在有限環境裡的火花與情感堆疊，成為蘇文聖「最難、但也最得意」的一場戲。然而他們和動物園的動物密集互動殺青後，劇組人員都有屬於自己的儀式感，邵雨薇和導演蘇文聖都表示有獨自在壽山動物園走一圈才離開。

邵雨薇拍完《動物園》，在壽山動物園走一圈才離開，儀式感滿滿。（Disney+提供）

蘇文聖希望透過影集《動物園》能傳達「童心」與「初心」，他說：「人只要遇到動物，就會不自覺變得天真、說話高八度，像在跟小孩對話，那種自然降臨的天真非常可貴，因此從片頭手繪動畫到整體配樂與氛圍，都希望觀眾能在輕鬆療癒之中，把那份童心找回來。」邵雨薇以角色視角形容：「我在劇中像是觀眾視角，帶大家看見動物園工作者的性格，相對單純、情感回饋直接，與動物之間更多是『互相需要、互相依賴』的關係。」

影集《動物園》於Disney+熱播中，27日已正式上架第3、4集，帶著觀眾跟著邵雨薇、王柏傑走進動物園最真實的日常，在療癒與笑意之間，看見每一份照養背後的專業與溫柔。

