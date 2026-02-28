《動物園》猴群排擠戲劇情 撞日本爆紅獼猴Panchi真實「猴」生

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣首部以動物園為背景的職人劇《動物園》開播後觀眾反應熱烈，在第2集猴群因為排擠而受傷，以及在後面集數猴子要試圖融入群體的橋段，恰巧和近期在日本千葉縣市川市動植物園爆紅的日本獼猴Panchi君（パンチ，又稱Punch）遭遇如出一轍，讓也有跟到時事的女主角邵雨薇和導演蘇文聖看得很有感觸，每天透過網路看Panchi的最新動態影片，笑稱自己也是Panchi的「雲端父母」。

邵雨薇被猴群包圍戲互動可愛。（Disney+提供）

《動物園》由邵雨薇、王柏傑領銜主演，在第1、2集播出後，引起廣大迴響，尤其邵雨薇被野生猴子搶食的橋段讓人印象深刻，邵雨薇分享本來就很喜歡靈長類動物，尤其近期看著爆紅的Panchi，更燃起母愛，她形容Panchi的個性就像《海賊王》裡的魯夫一樣，越挫越勇、極度樂觀，總是相信自己一定做得到，也願意全心全意相信夥伴、一起勇往直前。正因為這份單純而堅定的信念，讓她非常欣賞小猴子Panchi。她也提到，這份感動就像自己第一次讀到《動物園》劇本時的心情，「劇中每一隻動物都是各自獨特、擁有鮮明個性與生命力的角色，也都貼近壽山動物園中動物的真實故事，正因如此，讓整個故事顯得格外真誠而動人」。

邵雨薇非常喜歡猴子。（Disney+提供）

然而邵雨薇對猴子的愛太滿，反而變成拍攝阻礙，她笑說，動物感受得到人的情緒，「可能我太開心了，牠們覺得有危險」。也因此得靠劇組請來的猴子博士用塑膠袋摩擦聲，或是沾著香蕉味的物品來吸引猴群靠近，才能完成劇情上需要的包圍畫面。導演提到一場戲真的是「猴」來一筆，原本一個完全不會有猴子出現的地方，在拍攝當天突然有隻大猴子蹲坐在那並看著大家，這讓導演開心地說：「有些畫面腳本根本不敢寫，擔心拍不到，反而給了我們不少驚喜。」

邵雨薇在《動物園》殺青後在壽山動物園走一圈才離開。（Disney+提供）

影集《動物園》於Disney+熱播中，27日已正式上架第3、4集，帶著觀眾跟著邵雨薇、王柏傑走進動物園最真實的日常，在療癒與笑意之間，看見每一份照養背後的專業與溫柔。

