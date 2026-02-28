竹內涼真爆熱戀《10DANCE》女星 家人知情公司也默認

土居志央梨（左）、竹內涼真爆出熱戀，兩人因合作《10DANCE》結緣。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神竹內涼真去年因演出日劇《有本事換你來做啊！ 》，再將事業推上一層樓，不少網友都敲碗希望竹內涼真與女主角夏帆假戲真做，結果對方不是夏帆，而是另一部戲的搭檔土居志央梨。

竹內涼真、土居志央梨在去年上線的Netflix電影《10DANCE》中飾演拉丁舞搭檔，沒想到因此擦出愛火。日本媒體《smart-flash》今天（28日）報導，目擊者透露，在今年2月初的某一天，一名女子以小跑步的方式進入東京高級住宅區的某間公寓，而一名身材高挑的男子就在大廳等候，且一見到面就擁抱在一起，似乎已經迫不及待，還抱著晃來晃去，就像在跳社交舞一樣。

竹內涼真、土居志央梨在《10DANCE》宣傳時期曬出不少張合照。（翻攝自IG）

而這對男女就是竹內涼真以及土居志央梨，且當天竹內涼真的妹妹以及弟弟也都一起進入了該住所。據一位影像相關人士透露，2人已經在交往，且土居志央梨與竹內的妹妹、弟弟都有來往，可以說是被家人認可的關係。這位知情人士繼續指出，竹內涼真比起有女人味的千金小姐類型，更喜歡直率的女孩，而土居志央梨在攝影棚時總是很關注整體的狀況，以及現場的氣氛，他認為竹內涼真或許就是被這些特質所吸引。

另一名影像相關人士指出，為了盡可能度過兩人時光，他們大多都在竹內涼真的家見面，竹內涼真也曾低調去看土居志央梨的演出。而附近居民也透露，曾在去年9月看到兩人並肩一起，很可能在《10DANCE》殺青不久後就在一起了。

竹內涼真、土居志央梨在《10DANCE》貼身熱舞，相當惹火。（Netflix提供）

《smart-flash》多次直擊土居志央梨到竹內涼真的家，情人節那天，土居志央梨在前往竹內涼真住家的路上，還先叫停計程車，下車買個巧克力。2月27日上午11點，從竹內涼真的家出發要去工作的土居志央梨被《smart-flash》記者詢問，「你們正在交往嗎？」土居志央梨並沒有回應，直接坐上計程車，記者繼續追問是因為《10DANCE》而交往嗎？土居志央梨簡單回應「改天慢慢說吧」。

土居志央梨（左）、竹內涼真在《10DANCE》的設定是前男女朋友，仍然繼續搭檔跳拉丁舞。（翻攝自IG）

事後，《smart-flash》向兩人的經紀公司求證，皆獲得「私事由本人處理」的回答，該回答被視作默認戀情。

