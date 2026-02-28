自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

竹內涼真爆熱戀《10DANCE》女星 家人知情公司也默認

土居志央梨（左）、竹內涼真爆出熱戀，兩人因合作《10DANCE》結緣。（翻攝自IG）土居志央梨（左）、竹內涼真爆出熱戀，兩人因合作《10DANCE》結緣。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神竹內涼真去年因演出日劇《有本事換你來做啊！ 》，再將事業推上一層樓，不少網友都敲碗希望竹內涼真與女主角夏帆假戲真做，結果對方不是夏帆，而是另一部戲的搭檔土居志央梨。

竹內涼真、土居志央梨在去年上線的Netflix電影《10DANCE》中飾演拉丁舞搭檔，沒想到因此擦出愛火。日本媒體《smart-flash》今天（28日）報導，目擊者透露，在今年2月初的某一天，一名女子以小跑步的方式進入東京高級住宅區的某間公寓，而一名身材高挑的男子就在大廳等候，且一見到面就擁抱在一起，似乎已經迫不及待，還抱著晃來晃去，就像在跳社交舞一樣。

竹內涼真、土居志央梨在《10DANCE》宣傳時期曬出不少張合照。（翻攝自IG）竹內涼真、土居志央梨在《10DANCE》宣傳時期曬出不少張合照。（翻攝自IG）

而這對男女就是竹內涼真以及土居志央梨，且當天竹內涼真的妹妹以及弟弟也都一起進入了該住所。據一位影像相關人士透露，2人已經在交往，且土居志央梨與竹內的妹妹、弟弟都有來往，可以說是被家人認可的關係。這位知情人士繼續指出，竹內涼真比起有女人味的千金小姐類型，更喜歡直率的女孩，而土居志央梨在攝影棚時總是很關注整體的狀況，以及現場的氣氛，他認為竹內涼真或許就是被這些特質所吸引。

另一名影像相關人士指出，為了盡可能度過兩人時光，他們大多都在竹內涼真的家見面，竹內涼真也曾低調去看土居志央梨的演出。而附近居民也透露，曾在去年9月看到兩人並肩一起，很可能在《10DANCE》殺青不久後就在一起了。

竹內涼真、土居志央梨在《10DANCE》貼身熱舞，相當惹火。（Netflix提供）竹內涼真、土居志央梨在《10DANCE》貼身熱舞，相當惹火。（Netflix提供）

《smart-flash》多次直擊土居志央梨到竹內涼真的家，情人節那天，土居志央梨在前往竹內涼真住家的路上，還先叫停計程車，下車買個巧克力。2月27日上午11點，從竹內涼真的家出發要去工作的土居志央梨被《smart-flash》記者詢問，「你們正在交往嗎？」土居志央梨並沒有回應，直接坐上計程車，記者繼續追問是因為《10DANCE》而交往嗎？土居志央梨簡單回應「改天慢慢說吧」。

土居志央梨（左）、竹內涼真在《10DANCE》的設定是前男女朋友，仍然繼續搭檔跳拉丁舞。（翻攝自IG）土居志央梨（左）、竹內涼真在《10DANCE》的設定是前男女朋友，仍然繼續搭檔跳拉丁舞。（翻攝自IG）

事後，《smart-flash》向兩人的經紀公司求證，皆獲得「私事由本人處理」的回答，該回答被視作默認戀情。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中