王一博被爆酸關曉彤踩肖戰！與女友綦美合聊天紀錄疑為造假

〔記者王靖惟／台北報導〕中國藝人王一博近日被爆出在小紅書和緋聞女友綦美合聊天紀錄被公開，截圖中見王一博酸了關曉彤、肖戰等一票藝人引起爭議，為此經紀公司回應「一切都是虛假內容。」並發出聲明澄清並且要告到底。

王一博被公開的聊天紀錄中酸了許多藝人。（圖／翻攝自微博）

有網友在X上發布了多張聊天截圖，聲稱是王一博與傳了緋聞多年的女友綦美合的聊天紀錄，對話紀錄中明顯指出「香奈兒看不上關曉彤」指她不配香奈兒；說「肖戰頭太大、至今還在拍爛劇」、「汪蘇瀧健身動作一下要休息20分鐘」、「吳磊髮型很醜、」「說章昊全是科技與狠活（暗指整形與醫美）」、「程瀟穿搭太土」，不僅對話中拉踩一票偶像與頂流，甚至連韓國明星aespa、張員瑛也沒躲過。

該發布網友說明自己透過王一博的手機號碼登入了對方的小紅書，而在其中發現了和「嫂子」綦美合的聊天記錄，並說王一博都會耐心回復，但網友看完卻發現該聊天紀錄「很假」，稱這根本不是王一博的聊天風格，紛紛表示「王一博平時傳訊息很愛用表情符號，這裡卻都沒有」、「他微博最後一次上線是2月17日，怎麼還有2月18日跳轉微博的紀錄」，甚至挖出這是爆料者買下了王一博已停用的手機號碼，註冊小紅書後自導自演地完成了這次造假爆料，以及小紅書聊天紀錄僅支援本地儲存，無法跨設備同步歷史對話，截圖形式根本不成立等疑點。

王一博經紀公司出面澄清謠言。（圖／樂華娛樂微博）

而王一博的經紀公司樂華娛樂也發聲明澄清，稱王一博此次確實為造假被害者，「我司發現網路帳號公然散佈對王一博先生的毀謗行內容，該內容嚴重失實，行為性質極其惡劣。」表示目前已經委托律師蒐證，堅持透過法律手段追究到底。

