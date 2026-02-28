自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本漫畫家是性侵犯！出版社封口女學生、幫他改名繼續連載

栗田和明性侵女學生，還繼續連載漫畫。（翻攝自X）栗田和明性侵女學生，還繼續連載漫畫。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕令人髮指！日本一名漫畫家性侵女學生，結果出版社不但要求女學生封口，之後還讓這名惡狼漫畫家改名再出發、繼續連載，讓日本的漫畫家都怒不可遏。

最近一張判決書在日本漫畫界掀起軒然大波，原因是漫畫《墮天作戰》的漫畫家山本章一（本名：栗田和明）被揭露在北海道某間高中任教時，竟然誘姦未成年的女學生，強迫對方吃屎，還在她身上寫著「奴隸」，最後法官判處山本章一須賠償1100萬日圓（約台幣221萬元）。女學生自15歲被欺負到18歲，被診斷出創傷後壓力症（PTSD），身心靈都受創。

一名50幾歲的大叔性侵未成年的少女已經讓人有夠憤怒，結果離譜的還在後頭，根據日本產經新聞報導，《墮天作戰》所屬的出版社小學館的責任編輯，竟然在雙方調解時提出3點，一是男方支付150萬日圓的和解金，二是女方撤回停止連載的要求，三是不准對外說性侵害一事。女方當然沒有同意，當時和解沒成立。

小學館封口受害者，已經讓網友怒不可遏，結果又有網友爆料，原來目前正在連載的漫畫《常人假面》，竟然是山本章一以筆名「一路一」重新開始的新連載，等同再次「借殼上市」。

小學館的Manga One編輯部發聲明證實，確實讓栗田和明借殼上市，繼續連載。（翻攝自X）小學館的Manga One編輯部發聲明證實，確實讓栗田和明借殼上市，繼續連載。（翻攝自X）

眼看風波持續延燒，小學館的Manga One編輯部昨發出聲明道歉，證實一路一與山本章一確實是同一人，並宣布《常人假面》停止連載，單行本不會再出貨。聲明中也證實，山本章一因為被逮捕，《墮天作戰》在2020年已經中止連載，不過在2022年，Manga One編輯部讓山本章一以「一路一」為名展開《常人假面》的新連載。

「本來就不應該再次起用這位作者，但不管如何，我們要向被害者致上最深的歉意，編輯部會嚴肅接受這個責任。」Manga One編輯部寫道，並向讀者以及《常人假面》的作畫家鶴吉繪理老師及相關人士們道歉。

這篇聲明當然完全沒有止息怒火，日本網友紛紛痛罵，「誰說明一下當初為什麼要用他？不用解釋一下嗎」、「你們根本沒有向受害者及其父母道歉，只是複製貼上標準回覆」、「誰雇用他的啊？不用出來面對嗎」、「請公開這位責任編輯的名字」、「你們對加害者的懲罰在哪」、「看來只有柯南退出，才可能改變小學館了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中