日本漫畫家是性侵犯！出版社封口女學生、幫他改名繼續連載

栗田和明性侵女學生，還繼續連載漫畫。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕令人髮指！日本一名漫畫家性侵女學生，結果出版社不但要求女學生封口，之後還讓這名惡狼漫畫家改名再出發、繼續連載，讓日本的漫畫家都怒不可遏。

最近一張判決書在日本漫畫界掀起軒然大波，原因是漫畫《墮天作戰》的漫畫家山本章一（本名：栗田和明）被揭露在北海道某間高中任教時，竟然誘姦未成年的女學生，強迫對方吃屎，還在她身上寫著「奴隸」，最後法官判處山本章一須賠償1100萬日圓（約台幣221萬元）。女學生自15歲被欺負到18歲，被診斷出創傷後壓力症（PTSD），身心靈都受創。

請繼續往下閱讀...

一名50幾歲的大叔性侵未成年的少女已經讓人有夠憤怒，結果離譜的還在後頭，根據日本產經新聞報導，《墮天作戰》所屬的出版社小學館的責任編輯，竟然在雙方調解時提出3點，一是男方支付150萬日圓的和解金，二是女方撤回停止連載的要求，三是不准對外說性侵害一事。女方當然沒有同意，當時和解沒成立。

小學館封口受害者，已經讓網友怒不可遏，結果又有網友爆料，原來目前正在連載的漫畫《常人假面》，竟然是山本章一以筆名「一路一」重新開始的新連載，等同再次「借殼上市」。

小學館的Manga One編輯部發聲明證實，確實讓栗田和明借殼上市，繼續連載。（翻攝自X）

眼看風波持續延燒，小學館的Manga One編輯部昨發出聲明道歉，證實一路一與山本章一確實是同一人，並宣布《常人假面》停止連載，單行本不會再出貨。聲明中也證實，山本章一因為被逮捕，《墮天作戰》在2020年已經中止連載，不過在2022年，Manga One編輯部讓山本章一以「一路一」為名展開《常人假面》的新連載。

「本來就不應該再次起用這位作者，但不管如何，我們要向被害者致上最深的歉意，編輯部會嚴肅接受這個責任。」Manga One編輯部寫道，並向讀者以及《常人假面》的作畫家鶴吉繪理老師及相關人士們道歉。

這篇聲明當然完全沒有止息怒火，日本網友紛紛痛罵，「誰說明一下當初為什麼要用他？不用解釋一下嗎」、「你們根本沒有向受害者及其父母道歉，只是複製貼上標準回覆」、「誰雇用他的啊？不用出來面對嗎」、「請公開這位責任編輯的名字」、「你們對加害者的懲罰在哪」、「看來只有柯南退出，才可能改變小學館了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法