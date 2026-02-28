自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）饒舌鄧麗君消失多年！紐約筆試高分考上警察 放棄體檢內幕曝光

〔記者張釔泠／專訪〕「饒舌界鄧麗君」葛仲珊相隔九年重返歌壇，帶來自癒後的專輯《soul.food 靈食》，從憂鬱症低谷走出來的她，這次也是覺得「時候到了」，在宇宙的安排下回來發片，這張作品等於是寫給自己的，因此不強求要有什麼厲害的成績，也很開心歌迷並沒有忘記她。

葛仲珊離開九年才又推出新專輯。（記者胡舜翔攝）葛仲珊離開九年才又推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

過去她曾被要求一年發行一張專輯，導致心理壓力太大、越來越不快樂，決定先回到美國，當時一度出現「感官失能」狀態，喪失味覺與聽覺兩年，直到後來養了愛犬小潘，因為要照顧小潘，重拾正常的生活步調，才走出了情緒黑洞。

葛仲珊曾因壓力過大罹患憂鬱症。（記者胡舜翔攝）葛仲珊曾因壓力過大罹患憂鬱症。（記者胡舜翔攝）

回紐約期間，身為工程師的爸爸，曾勸說她去考一些證照，但最終她放不下音樂，還自曝其實2012年就報考過紐約市警察局（時NYPD），筆試高分通過，幾乎快要考到滿分，她回憶當時主要考邏輯跟記性，對於擅長「視覺記憶」的她來說非常容易，自豪說：「我考完還第一個交卷。」筆試成績公布後，警局不斷打電話催她去做體檢、考後面的體能測試等，後來她決定來台發片，因此沒有去完成後面的考試。

葛仲珊有偵探夢，曾報考過紐約市警察局。（記者胡舜翔攝）葛仲珊有偵探夢，曾報考過紐約市警察局。（記者胡舜翔攝）

她坦言學生時代的自己很烈，小時候被同學欺負了，她總會嗆回去，因此打過很多架，還在布魯克林街頭被三個女生搶劫過，但她硬氣反擊，此外，她要好的高中同學後來搬到長島後愛飆車，她也會去湊熱鬧，情景有點像是電影《玩命關頭》一般，只是她是被載的那一方，後來同學因為車禍過世，她才突然意識到不要再做一些不該做的事。

葛仲珊現在會聆聽身體的訊號。（記者胡舜翔攝）葛仲珊現在會聆聽身體的訊號。（記者胡舜翔攝）

現在的她，會專注於聆聽身體發出的訊號，靜下心來與情緒相處，也笑稱30歲後自己的體質「退步」了，一趟西班牙之旅回來後，發現喝牛奶會拉肚子，身上有4個紋身的她，也坦言不想再刺青，因為皮膚會過敏起紅疹，本來愛玩BMX腳踏車，能從樓梯高處往下衝的她，也突然有了懼高症。

經歷過憂鬱症後，現在的她很保護自己的「能量」，發完專輯後的下一步，她坦言還是會聽從宇宙給的訊息，再看看路會走到哪裡去，會不會想再去考警察、完成偵探夢，她大笑：「我看看，說不定（宇宙）會給我靈感。」

