LUCAS轉戰台灣接地氣！黃旭熙過年玩刮刮樂「差一號少賺500萬」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國團體NCT、威神V的前成員「LUCAS」黃旭熙演出的台劇《時候 A Time》即將上線，轉戰台灣發展的他今年過年也在台灣度過，還有台灣經紀人帶他去買刮刮樂，沒想到買兩張都中獎，讓LUCAS玩得不亦樂乎。

LUCAS黃旭熙透露經紀人是台灣人。（翻攝自LUCAS IG）

LUCAS黃旭熙被帶去玩刮刮樂，直呼人很多。（翻攝自LUCAS IG）

LUCAS昨天（27日）在個人社群發出影片，透露經紀人是台灣人，對方告訴他過年就是要玩刮刮樂，且網傳水瓶座就要選擇「7、16、25、34」，正好適合LUCAS，結果LUCAS買了16號一張500元，竟然差一個數字就從500萬變成500元。

請繼續往下閱讀...

經紀人慫恿他再買一張，跟他講解刮刮樂上面的英文代號，可以快速知道中了多少錢，第二張34號，LUCAS又中了600元，讓LUCAS驚呼：「真的耶！你那個星座真的滿厲害的！」不過最後也勸大家，買刮刮樂要適可而止。

LUCAS黃旭熙的經紀人稱，水瓶座適合的4個數字。（翻攝自LUCAS IG）

LUCAS黃旭熙玩刮刮樂差點中500萬。（翻攝自LUCAS IG）

影片一出，網友紛紛表示， 「好好笑現在這個影片真的很像台灣藝人會發在社群的影片，很愛，超親民，黃旭熙請多發」、「歡迎來台灣！」、「為什麼不給我遇到，難過了」、「黃旭熙你這個影片超台超好看，為什麼我在台北都遇不到你」。

LUCAS黃旭熙總共買了兩張500元的刮刮樂。（翻攝自LUCAS IG）

LUCAS黃旭熙最後呼籲適可而止。（翻攝自LUCAS IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法