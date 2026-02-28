自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「憑什麼欺負我孫女」劉雨柔憶阿嬤霸氣護孫字字催淚

今（28）日凌晨，劉雨柔（右）在社群發文，哀悼過世的阿嬤。（翻攝自臉書）今（28）日凌晨，劉雨柔（右）在社群發文，哀悼過世的阿嬤。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔近期經歷人生起伏，先是傳出與球星老公胡凱翔婚姻生變，讓她親上火線反駁。今（28）日凌晨，劉雨柔在社群發文，哀悼過世的阿嬤，特別想念阿嬤曾為護她霸氣出聲：「回來！阿嬤不缺妳一雙碗筷，憑什麼欺負我孫女。」思及此，劉雨柔忍不住淚崩。

劉雨柔無法相信阿嬤離去的事實，坦言自己仍無法開口好好說再見。她回憶阿嬤從小就告訴她，沒有阿嬤就沒有今天的劉雨柔。原來，劉雨柔的爸爸曾一度想拿掉她，是阿嬤出面阻止。劉雨柔小時候，阿嬤就得意地向鄰居炫耀，說自己的孫女以後要當明星，後來劉雨柔也成功踏入演藝圈。

劉雨柔與阿嬤感情深厚。（翻攝自臉書）劉雨柔與阿嬤感情深厚。（翻攝自臉書）

劉雨柔的阿嬤一手拉拔十幾個孫輩長大，永遠記得每個孫子、孫女愛吃什麼。她也始終記得，每次回家時，阿嬤都會到廚房端出她最愛的肝連，溫柔地說：「這是買給阿柔吃的。」

「阿嬤家就是我們的避風港。」劉雨柔說，自己沒事就會向阿嬤撒嬌，想吃這個、想吃那個，阿嬤總是一邊叨念，一邊在廚房烹飪出一道道美食。前幾年劉雨柔離婚時，阿嬤霸氣一句：「回來！阿嬤不缺妳一雙碗筷，憑什麼欺負我孫女。」讓劉雨柔覺得自己背後永遠有後盾。

劉雨柔難掩心中悲傷，表示好想再聽阿嬤說一次：「阿柔妳亂來。」可惜再也無法聽到阿嬤溫暖的聲音，也不能繼續承歡膝下。最後，劉雨柔百感交集地說：「我最深愛的阿嬤，健康漂亮地去玩耍吧。」短短幾字，卻道盡無數悲傷與愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中