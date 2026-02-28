「憑什麼欺負我孫女」劉雨柔憶阿嬤霸氣護孫字字催淚

今（28）日凌晨，劉雨柔（右）在社群發文，哀悼過世的阿嬤。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔近期經歷人生起伏，先是傳出與球星老公胡凱翔婚姻生變，讓她親上火線反駁。今（28）日凌晨，劉雨柔在社群發文，哀悼過世的阿嬤，特別想念阿嬤曾為護她霸氣出聲：「回來！阿嬤不缺妳一雙碗筷，憑什麼欺負我孫女。」思及此，劉雨柔忍不住淚崩。

劉雨柔無法相信阿嬤離去的事實，坦言自己仍無法開口好好說再見。她回憶阿嬤從小就告訴她，沒有阿嬤就沒有今天的劉雨柔。原來，劉雨柔的爸爸曾一度想拿掉她，是阿嬤出面阻止。劉雨柔小時候，阿嬤就得意地向鄰居炫耀，說自己的孫女以後要當明星，後來劉雨柔也成功踏入演藝圈。

請繼續往下閱讀...

劉雨柔與阿嬤感情深厚。（翻攝自臉書）

劉雨柔的阿嬤一手拉拔十幾個孫輩長大，永遠記得每個孫子、孫女愛吃什麼。她也始終記得，每次回家時，阿嬤都會到廚房端出她最愛的肝連，溫柔地說：「這是買給阿柔吃的。」

「阿嬤家就是我們的避風港。」劉雨柔說，自己沒事就會向阿嬤撒嬌，想吃這個、想吃那個，阿嬤總是一邊叨念，一邊在廚房烹飪出一道道美食。前幾年劉雨柔離婚時，阿嬤霸氣一句：「回來！阿嬤不缺妳一雙碗筷，憑什麼欺負我孫女。」讓劉雨柔覺得自己背後永遠有後盾。

劉雨柔難掩心中悲傷，表示好想再聽阿嬤說一次：「阿柔妳亂來。」可惜再也無法聽到阿嬤溫暖的聲音，也不能繼續承歡膝下。最後，劉雨柔百感交集地說：「我最深愛的阿嬤，健康漂亮地去玩耍吧。」短短幾字，卻道盡無數悲傷與愛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法