自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

譚嘉儀備孕艱辛懷兩寶淚崩！求子壓力大到「鬼剃頭」

譚嘉儀一次懷雙寶，分享求子備孕艱辛過程（圖／翻攝vivivvtam IG）譚嘉儀一次懷雙寶，分享求子備孕艱辛過程（圖／翻攝vivivvtam IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕香港模特兒譚嘉儀（Vivi Tam），自2019年結婚以來，備孕求子之路走相當艱辛，終於在結婚五年後報喜，透露自己懷上雙胞胎，她也分享求子過程，壓力太大一度出現鬼剃頭，更祝福還在艱辛的路上前進的人，千萬不要放棄。

譚嘉儀23日在社群分享喜訊，透露自己已經懷胎五個月，且是一對雙胞胎，也是胚胎自然分裂而來的。她感慨地說，以前總覺得懷孕好像是「想就會有」的事，直到自己與先生開始計劃後，才深刻體會到每個生命的到來，都是一場漫長的緣分等待。

譚嘉儀分享求子過程，一度出現鬼剃頭。（圖／翻攝vivivvtam IG）譚嘉儀分享求子過程，一度出現鬼剃頭。（圖／翻攝vivivvtam IG）

表示求子的壓力有時候來自於父母的關心，更多的時候，是來自於我們給自己的期待，曾經他給自己的壓力已將大到讓她喘不過氣了，頭皮甚至一度出現「鬼剃頭」情形，只見他翻開頭髮上有一個約50元硬幣大小的禿髮區塊，上頭沒有任何髮絲，求子是不停打針，不停驗孕，配合療程，置入胚胎那天，甚至帶著糖果去醫院，想要「賄賂」尚未到來的寶寶「跟我回家吧」，而這次「我們終於等到妳了」，第一次產檢時被告知胚胎分裂，即將一次迎接兩個寶貝，她忍不住感動淚崩。

譚嘉儀還祝福正在求子的人，想跟正在這條路上努力的你們說「辛苦了，你們真的非常勇敢。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中