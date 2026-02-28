譚嘉儀備孕艱辛懷兩寶淚崩！求子壓力大到「鬼剃頭」

譚嘉儀一次懷雙寶，分享求子備孕艱辛過程（圖／翻攝vivivvtam IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕香港模特兒譚嘉儀（Vivi Tam），自2019年結婚以來，備孕求子之路走相當艱辛，終於在結婚五年後報喜，透露自己懷上雙胞胎，她也分享求子過程，壓力太大一度出現鬼剃頭，更祝福還在艱辛的路上前進的人，千萬不要放棄。

譚嘉儀23日在社群分享喜訊，透露自己已經懷胎五個月，且是一對雙胞胎，也是胚胎自然分裂而來的。她感慨地說，以前總覺得懷孕好像是「想就會有」的事，直到自己與先生開始計劃後，才深刻體會到每個生命的到來，都是一場漫長的緣分等待。

譚嘉儀分享求子過程，一度出現鬼剃頭。（圖／翻攝vivivvtam IG）

她表示求子的壓力有時候來自於父母的關心，更多的時候，是來自於我們給自己的期待，曾經他給自己的壓力已將大到讓她喘不過氣了，頭皮甚至一度出現「鬼剃頭」情形，只見他翻開頭髮上有一個約50元硬幣大小的禿髮區塊，上頭沒有任何髮絲，求子是不停打針，不停驗孕，配合療程，置入胚胎那天，甚至帶著糖果去醫院，想要「賄賂」尚未到來的寶寶「跟我回家吧」，而這次「我們終於等到妳了」，第一次產檢時被告知胚胎分裂，即將一次迎接兩個寶貝，她忍不住感動淚崩。

譚嘉儀還祝福正在求子的人，想跟正在這條路上努力的你們說「辛苦了，你們真的非常勇敢。」

