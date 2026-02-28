自由電子報
娛樂 最新消息

李千娜228前夕刑事控告《世紀血案》製作方 律師點破關鍵「這很難成立」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李千娜提出刑事告訴！電影《世紀血案》改編「林宅血案」爭議延燒，李千娜昨（27日）再發聲明宣布對製作方提告，並捐出全數片酬止血。不過，律師陳君瑋對此不諱言表示，不理解刑事妨害名譽提告的必要性，更點破其中關鍵因素直言「這很難成立」，認為此舉應再斟酌。

李千娜宣布對《世紀血案》製作方提出刑事告訴。（資料照，記者潘少棠攝）李千娜宣布對《世紀血案》製作方提出刑事告訴。（資料照，記者潘少棠攝）

電影《世紀血案》因未取得林義雄及家屬同意即翻拍「林宅血案」，尚未上映便引發社會各方抵制，再加上李千娜在記者會上的一句「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」掀起輿論更大怒火。對此，李千娜昨日再度發出聲明，強調為避免對林義雄及受害者家屬造成二次傷害，將對製作方提出刑事告訴，並要求全數刪除她的演出畫面，同時把該片全數片酬捐給由林義雄創辦的慈林基金會，盼以實際行動表達歉意。

針對李千娜如今的行動，律師陳君瑋則認為「經紀公司終於有點sense了！」他表示選在228前做出補救措施，時間點應是精心安排，因林宅血案發生時間即為228；不過，陳君瑋也從法律層面分析，指出若因電影公司涉及授權爭議，與李千娜接演之間具有因果關係，提告民事賠償「很有機會成立」。

然而，陳君瑋認為刑事妨害名譽部分卻難以成立，他直言因外界負評來源是社會大眾，而非電影公司，因此不理解提起刑事告訴的必要性，這部分應審慎斟酌。他最後強調，此事最該檢討的是製作公司與知情者，同時提醒藝人除表演外，也需理解案件來龍去脈，經紀公司更要具備判斷能力，否則恐怕得不償失。

