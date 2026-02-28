自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江俊翰摯愛病了！「感激妳低谷時不離不棄」坦承自己心病無法復原

〔記者邱奕欽／台北報導〕八點檔男星江俊翰昨（27日）凌晨透露摯愛生病，難過喊話「我們繼續再一起加油，好嗎？」同時也坦言自己的心病至今無法復原，消息引起粉絲們不捨及關注，不少網友紛紛湧入替他與毛孩打氣。

江俊翰向生病的愛犬感性告白「感激妳不離不棄」。（組合照，翻攝自臉書）江俊翰向生病的愛犬感性告白「感激妳不離不棄」。（組合照，翻攝自臉書）

江俊翰向愛犬告白致謝，「感激妳在我人生最低谷、最無助、甚至瀕臨快要毀滅的這一年多，還是不離不棄的陪在我身邊，陪著我吃苦，卻完全沒有任何一句埋怨。」始終守候在側並以天使般的笑容看著他，「謝謝妳在我人生最『美麗』的那個時候，來到我的生命中」，更透露這正是當初為愛犬取名的原因。未料，江俊翰去年受傷生病住院，又接連發生變故，進而逐漸封閉自己，幾乎與外界斷聯，愛犬也在這段期間跟著生病。

直至身體逐漸復原，江俊翰卻坦承內心始終無法走出現實生活的殘酷與壓力，心病久久未癒，仍把自己封閉起來，只能滿懷愧疚陪著愛犬走在康復路上強顏歡笑，他心碎喊話「我們繼續再一起加油，好嗎？」同時也藉此向關心自己的朋友與同事致謝與致歉，粉絲們見狀無不留言鼓勵，希望他與毛孩都能早日好轉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中