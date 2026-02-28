江俊翰摯愛病了！「感激妳低谷時不離不棄」坦承自己心病無法復原

〔記者邱奕欽／台北報導〕八點檔男星江俊翰昨（27日）凌晨透露摯愛生病，難過喊話「我們繼續再一起加油，好嗎？」同時也坦言自己的心病至今無法復原，消息引起粉絲們不捨及關注，不少網友紛紛湧入替他與毛孩打氣。

江俊翰向生病的愛犬感性告白「感激妳不離不棄」。（組合照，翻攝自臉書）

江俊翰向愛犬告白致謝，「感激妳在我人生最低谷、最無助、甚至瀕臨快要毀滅的這一年多，還是不離不棄的陪在我身邊，陪著我吃苦，卻完全沒有任何一句埋怨。」始終守候在側並以天使般的笑容看著他，「謝謝妳在我人生最『美麗』的那個時候，來到我的生命中」，更透露這正是當初為愛犬取名的原因。未料，江俊翰去年受傷生病住院，又接連發生變故，進而逐漸封閉自己，幾乎與外界斷聯，愛犬也在這段期間跟著生病。

直至身體逐漸復原，江俊翰卻坦承內心始終無法走出現實生活的殘酷與壓力，心病久久未癒，仍把自己封閉起來，只能滿懷愧疚陪著愛犬走在康復路上強顏歡笑，他心碎喊話「我們繼續再一起加油，好嗎？」同時也藉此向關心自己的朋友與同事致謝與致歉，粉絲們見狀無不留言鼓勵，希望他與毛孩都能早日好轉。

