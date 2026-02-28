自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「去北極」爆紅天王搶著翻唱 男星變成牧羊人根本認不出來

湯令山將在台北舉辦大型個唱。（光尚娛樂提供）湯令山將在台北舉辦大型個唱。（光尚娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手Gareth.T 湯令山5月將在 Zepp New Taipei舉辦個人演唱會，他畢業於美國頂尖音樂學府伯克利音樂學院，主修當代音樂寫作與電子音樂製作。去年推出的歌曲《去北極忘記你》突破800萬次串流，更吸引林宥嘉、周興哲、汪蘇瀧等天王級歌手爭相翻唱。

提到「Prince of Nothing」的演唱會主題，湯令山表示這是一場與過去悲傷階段的正式道別，「之前的我總有一些事情無法放手，特別是關於感情方面；但這一次，我覺得很多顧慮都無所謂了。」他進一步解釋，「Nothing」並非代表一無所有，而是「Nothing to prove（無須證明）」的自由心境。這種對於名聲、獎項與過往執著皆能淡然處之的豁達，將透過重新編曲的作品在舞台上呈現給樂迷。

湯令山化身「牧羊人」揭示內心的平靜。（光尚娛樂提供）湯令山化身「牧羊人」揭示內心的平靜。（光尚娛樂提供）

湯令山突破過往華麗王子形象，改以樸素的「牧羊人」造型現身，驚人轉變讓歌迷認不出來。他剪去頭髮、蓄起鬍鬚，象徵遠離都市繁華、回歸自然與羊群生活的初衷。湯令山表示：「這次造型我變成了『牧羊人』，靈感來自隱居郊外、長年與羊群為伍的感覺，就像是一個很久沒進城的異鄉客，一切回歸簡單。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中