「去北極」爆紅天王搶著翻唱 男星變成牧羊人根本認不出來

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手Gareth.T 湯令山5月將在 Zepp New Taipei舉辦個人演唱會，他畢業於美國頂尖音樂學府伯克利音樂學院，主修當代音樂寫作與電子音樂製作。去年推出的歌曲《去北極忘記你》突破800萬次串流，更吸引林宥嘉、周興哲、汪蘇瀧等天王級歌手爭相翻唱。

提到「Prince of Nothing」的演唱會主題，湯令山表示這是一場與過去悲傷階段的正式道別，「之前的我總有一些事情無法放手，特別是關於感情方面；但這一次，我覺得很多顧慮都無所謂了。」他進一步解釋，「Nothing」並非代表一無所有，而是「Nothing to prove（無須證明）」的自由心境。這種對於名聲、獎項與過往執著皆能淡然處之的豁達，將透過重新編曲的作品在舞台上呈現給樂迷。

湯令山突破過往華麗王子形象，改以樸素的「牧羊人」造型現身，驚人轉變讓歌迷認不出來。他剪去頭髮、蓄起鬍鬚，象徵遠離都市繁華、回歸自然與羊群生活的初衷。湯令山表示：「這次造型我變成了『牧羊人』，靈感來自隱居郊外、長年與羊群為伍的感覺，就像是一個很久沒進城的異鄉客，一切回歸簡單。」

