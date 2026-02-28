自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）參戰《紅人榜》第2年還在比 鄺澤東揭于美人許志豪私下面

鄺澤東期待今年能舉辦自己的個唱。（天元娛樂提供）鄺澤東期待今年能舉辦自己的個唱。（天元娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來台灣打拚多年的鄺澤東趁著農曆年回馬來西亞探親，他新年的最大目標，就是希望能在《超級紅人榜》順利完賽，期待地說：「自己的比賽已經步入另一個階段了，剩下的就看命運了，自己能做的就是盡力把表演做好把歌演唱好。」

鄺澤東許久沒見到大馬的家人，感性表示：「公公（阿公）已經中風很多年，見一面其實就是少一面，每年只要有機會回家都會盡可能待久一些。」他透露過年主要是探望了生病的公公，大部分時間都跟家人相處在一起，覺得格外珍惜。

鄺澤東探視最愛的阿公。（天元娛樂提供）鄺澤東探視最愛的阿公。（天元娛樂提供）

鄺澤東透露，馬來西亞華人吃團圓飯都會撈生，撈生撈得越高喊得祝福語越大聲象徵財運越旺，「除了撈生就是放煙花爆竹了，尤其鄉下地方所放的炮更是誇張。」他認為頗有年味，「街上瀰漫的煙霧濃度走路都看不見五指。」

鄺澤東返馬探親。（天元娛樂提供）鄺澤東返馬探親。（天元娛樂提供）

年假結束，鄺澤東已經回到台灣準備上工，要繼續備戰節目《超級紅人榜》，他談到：「每次回去錄製都好像回到家裡，一個大家庭一樣，大家都很溫暖，對我都很照顧，美人姐有時候帶吃的都會餵食，豪哥知道我吃飯少還會讓我好好吃飯不要餓自己，老師們也都會適時地關心我的比賽心理狀態跟偶爾給一些讓我進步的小建議。」也很感謝每位評審老師的疼愛。

鄺澤東期待能在《超級紅人榜》順利完賽。（天元娛樂提供）鄺澤東期待能在《超級紅人榜》順利完賽。（天元娛樂提供）

入行第二年的他也坦言，《超級紅人榜》一比就是將近兩年，希望能為這段旅程畫下圓滿句點，「未來想累積更多能深入人心的音樂作品，用自己微薄的力量，去幫助世界上需要幫助的人。」他也期盼今年有機會舉辦人生第一場專場演出，「想跟支持我的聽眾、粉絲，還有一路陪伴的朋友們見面，親自在現場唱歌給他們聽。」

