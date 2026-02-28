免費入場！日本廠商來台感謝祭 雪未來首次展示

〔記者廖俐惠／綜合報導〕為感謝台灣玩家的支持，日本模型商Good Smile Company在台舉行「Good Smile 模型狂歡祭」，要與台灣玩家一同享受模型的樂趣，即起至3月1日於台北三創生活園區登場，且免費入場。

HELLO! GOOD SMILE 初音未來立像。（Good Smile Company提供）

Good Smile Company是2001年成立的日本公司，主要經營模型公仔玩具的企劃、製作、製造與販售，以種類達2500款以上的2.5頭身Q版可動系列「黏土人」聞名。商品多出自動畫、漫畫、輕小說、遊戲、電影的角色，以精細、高品質、適於收藏而為玩家所愛。GSC近年除了突破模型商框架跨界經營動漫文化事業，更致力於模型的海外市場推廣，設有繁體中文官網、社群帳號、部落格及線上商店服務中文玩家。此外更參與日台共同企劃布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》、意圖透過日本文化以多元型態向世界發聲。

現場帶來「Mecha Smile」、「黏土人系列」、「HELLO! GOOD SMILE」與「比例模型」等人氣品牌多種新作及熱門作品角色模型的展示。機械、組裝模型與合體玩具的品牌「Mecha Smile」系列將特別展出歷年舉行的新作發表會「MECHA SMILE NEW LINE UP」中所介紹的部分商品，新品牌「BRICKROID」與「Reincarnation」，以及原創作品《神曲戰姬（VALKYRIE TUNE）》將首次於台灣展示。

紀念雪未來 Sky Town 10 週年的「雪未來 Yukiiro Pop Ver.」比例模型將首次於台灣展示。（Good Smile Company提供）

Good Smile Company的主力品牌Q版模型「黏土人系列」與「HELLO! GOOD SMILE」，以及「比例模型」等也將帶來新作與人氣商品的展示。紀念雪未來Sky Town 10週年的「雪未來 Yukiiro Pop Ver.」比例模型將首次於台灣展示。

可愛的HELLO! GOOD SMILE初音未來的立像可讓玩家拍照，還有黏土人拍攝專區（#GSC黏土人拍攝），留下美好的回憶。至於會場購物特典為2026年黏土人桌曆、HELLO! GOOD SMILE 初音未來橡膠公仔鑰匙圈及MODEROID無敵火王 特製雷射海報，且入場就送紀念購物袋。

《魔動王》 「MODEROID King’s Style 無敵火王 超王金版」（中）。（Good Smile Company提供）

「Good Smile 模型狂歡祭 in 台灣」活動資訊

日期：2026 年 2 月 27 日（五）～3 月 1 日（日）

時間：

2 月 27 日（五）：11:00～22:00

2 月 28 日（六）：11:00～22:00

3 月 1 日（日）：11:00～18:00（最終入場：17:40）

地點：三創生活園區1樓十二立方

地址：台北市中正區市民大道三段2號

門票資訊：免費入場

活動詳情官方頁面

