娛樂 最新消息

免費入場！日本廠商來台感謝祭 雪未來首次展示

〔記者廖俐惠／綜合報導〕為感謝台灣玩家的支持，日本模型商Good Smile Company在台舉行「Good Smile 模型狂歡祭」，要與台灣玩家一同享受模型的樂趣，即起至3月1日於台北三創生活園區登場，且免費入場。

HELLO! GOOD SMILE 初音未來立像。（Good Smile Company提供）HELLO! GOOD SMILE 初音未來立像。（Good Smile Company提供）

Good Smile Company是2001年成立的日本公司，主要經營模型公仔玩具的企劃、製作、製造與販售，以種類達2500款以上的2.5頭身Q版可動系列「黏土人」聞名。商品多出自動畫、漫畫、輕小說、遊戲、電影的角色，以精細、高品質、適於收藏而為玩家所愛。GSC近年除了突破模型商框架跨界經營動漫文化事業，更致力於模型的海外市場推廣，設有繁體中文官網、社群帳號、部落格及線上商店服務中文玩家。此外更參與日台共同企劃布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》、意圖透過日本文化以多元型態向世界發聲。

現場帶來「Mecha Smile」、「黏土人系列」、「HELLO! GOOD SMILE」與「比例模型」等人氣品牌多種新作及熱門作品角色模型的展示。機械、組裝模型與合體玩具的品牌「Mecha Smile」系列將特別展出歷年舉行的新作發表會「MECHA SMILE NEW LINE UP」中所介紹的部分商品，新品牌「BRICKROID」與「Reincarnation」，以及原創作品《神曲戰姬（VALKYRIE TUNE）》將首次於台灣展示。

紀念雪未來 Sky Town 10 週年的「雪未來 Yukiiro Pop Ver.」比例模型將首次於台灣展示。（Good Smile Company提供）紀念雪未來 Sky Town 10 週年的「雪未來 Yukiiro Pop Ver.」比例模型將首次於台灣展示。（Good Smile Company提供）

Good Smile Company的主力品牌Q版模型「黏土人系列」與「HELLO! GOOD SMILE」，以及「比例模型」等也將帶來新作與人氣商品的展示。紀念雪未來Sky Town 10週年的「雪未來 Yukiiro Pop Ver.」比例模型將首次於台灣展示。

可愛的HELLO! GOOD SMILE初音未來的立像可讓玩家拍照，還有黏土人拍攝專區（#GSC黏土人拍攝），留下美好的回憶。至於會場購物特典為2026年黏土人桌曆、HELLO! GOOD SMILE 初音未來橡膠公仔鑰匙圈及MODEROID無敵火王 特製雷射海報，且入場就送紀念購物袋。

《魔動王》 「MODEROID King’s Style 無敵火王 超王金版」（中）。（Good Smile Company提供）《魔動王》 「MODEROID King’s Style 無敵火王 超王金版」（中）。（Good Smile Company提供）

「Good Smile 模型狂歡祭 in 台灣」活動資訊

日期：2026 年 2 月 27 日（五）～3 月 1 日（日）

時間：

2 月 27 日（五）：11:00～22:00

2 月 28 日（六）：11:00～22:00

3 月 1 日（日）：11:00～18:00（最終入場：17:40）

地點：三創生活園區1樓十二立方

地址：台北市中正區市民大道三段2號

門票資訊：免費入場

活動詳情官方頁面

