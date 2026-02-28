（專訪）8部破億國片都有他！鄭志偉「洞洞裝李連杰」超嫩舊照出土

鄭志偉。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕56歲的鄭志偉堪稱新一代的國片吉祥物，目前演了8部破億台片，包括《海角七號》馬如龍身邊的小弟、《關於我和鬼變成家人的那件事》的法師，以及《96分鐘》的副總，到正夯的《陽光女子合唱團》中典獄長角色，都有他的身影。對於這封號，私下是大I人的他害羞直呼榮幸，「比我會演戲的比比皆是，是我比較好運，導演願意選擇我來演出」。

鄭志偉過去這潮流漁網裝、還微微有肌肉的小生臉，確實頗有台版李連杰模樣。（齊心娛樂提供）

他過去讀電工科，退伍後一直抱著當明星的夢想，幽默表示：「看鏡子覺得自己怎麼這麼帥。」索性報名台視演員訓練班，當時眉清目秀的他常被好友稱「撞臉李連杰」，確實也給了本報一張穿著洞洞裝、頗似李連杰的舊照，證明他朋友所言不假。

後來導播林登義慧眼相中，想找他演古裝劇，但他第一時間拒絕，一心想演出類似《志村大爆笑》的喜劇。一開始演戲，他什麼都不會，有次詮釋吸毒犯，不知道怎拍哭戲，有個資深演員教他「點綠油精在眼睛」，他立刻照做，辣到哭出來，全場驚呼：「這新人怎這麼會演，是匹黑馬！」沒想到哭了30秒，他眼睛根本張不開、控制不住淚水，直接喊卡，才發現其實綠油精是擦在眼睛下方，稍微刺激一下就好，他直接擦上眼皮，至今仍懊悔：「人家覺得我很厲害，但我好糗！」

鄭志偉當年古裝光頭扮相很可愛。（齊心娛樂提供）

只是演了幾齣時裝劇後，仍靠古裝八點檔《濟公》走紅。對於濟公這角色，他心存感激，也至今印象最深。他第一天進攝影棚拍戲，靈隱寺場景的牌子直接砸到他的光頭，當場濺血，那時他僅是新人，不想耽誤大家進度，堅持把戲拍完再就醫，旁人看了誇他：「小朋友，你一定會紅。」一語成真，原本只有40集的《濟公》，因收視率太高，電視台加碼到上千集，他哈哈大笑自嘲：「濟公一演就演十年，我出道即巔峰，現在慢慢走下坡。」

這不是他第一回拍戲見血，他拍電影《96分鐘》，有次發現自己所在的高鐵車廂場景都是血，才驚覺不小心撞到窗戶，導致壓克力板破掉，割到手掌流血。而《96分鐘》票房破2億，是他「見紅」開紅盤嗎？他回：「千萬別這樣說，怕以後每個導演都要我流血。」

鄭志偉。（記者胡舜翔攝）

此外，鄭志偉2025年就接連演出10齣戲、4部電影，曝光度極高，他過去拍本土劇時從未把「得獎」放在心上，直到2021年首度入圍北影男配角，當時就像「劉姥姥進大觀園」，一踏進典禮會場，眼睛幾乎離不開滿場明星，對於是否得獎則抱持平常心，沒想到參與典禮後，反而激發了想站上舞台領獎的渴望。

回顧30年演藝路，鄭志偉直言過去常因人情壓力接下演出，逐漸意識到需要更有系統地規劃未來，於是決定尋找經紀人協助發展。

鄭志偉。（記者胡舜翔攝）

他先前多次巧遇傅孟柏的經紀人兼老婆，意外發現彼此理念契合，主動上門洽談。不過對方當時正懷孕，仍在猶豫是否接手，鄭志偉誠懇表示：「我為了簽不簽約這件事，特地去請示關聖帝君，還拿到上上籤。」這番心意最終打動對方，促成合作。

正式簽約後，經紀人替他爭取到的第一個角色，正是電影《陽光女子合唱團》中的典獄長。鄭志偉笑說：「這個角色剛正不阿，還得全程講國語，和我以往比較草根的形象差很多。」也讓觀眾看見他截然不同的一面。

鄭志偉也坦言歷經過一段心境調適期，因他過去在本土劇多擔任男主角，後來轉為綠葉角色難免轉不過來，「會覺得戲份變少了，不像以前那麼吃重。」近年迷上追韓劇的他從中得到啟發，發現不少超大咖明星客串，往往只有短短幾句台詞，卻依然讓觀眾印象深刻。這樣的觀察也成為他提醒自己的動力，「現在每次接戲都會盡全力，不管是重要角色還是客串，都當成最後一次演出來珍惜。」

