娛樂 最新消息

剖腹產才3天半就出院 饅頭媽驚喊：連我都意外

網紅饅頭媽順利誕下第4個寶寶「仙寶」。（翻攝自臉書）網紅饅頭媽順利誕下第4個寶寶「仙寶」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯日前平安生下四寶「仙寶」。選擇剖腹生產的她，才卸貨3天半，今（27）日就火速出院，轉往月子中心，她笑說：「連我自己都超意外。」

饅頭媽稍早發文表示，自己早上10點正式出院，直接轉戰月子中心。她提到，一般剖腹產通常住院4、5天，沒想到自己才3天半，醫院就評估恢復狀況良好，可以出院。

饅頭媽稍早發文表示，自己早上10點正式出院，直接轉戰月子中心。（翻攝自臉書）饅頭媽稍早發文表示，自己早上10點正式出院，直接轉戰月子中心。（翻攝自臉書）

「連我自己都超意外，這根本是自然產的時間！！」饅頭媽透露，出院時全家總動員。原本她很期待三寶見到新成員仙寶的反應，沒想到臨時接到通知，仙寶因黃疸需留院照光治療，哥哥姊姊只能隔著玻璃探望。

仙寶誕生的那一刻，饅頭媽心中感動與心疼交織。（翻攝自臉書）仙寶誕生的那一刻，饅頭媽心中感動與心疼交織。（翻攝自臉書）

她也坦言，原以為自己已經生過三胎「應該很可以」，卻忘了生越多胎，子宮收縮會越痛。距離上次生產已經隔了5年，她形容：「那種痛不是形容詞，是真的痛到快受不了那種。」儘管過程折騰，她仍覺得一切都值得。仙寶誕生的那一刻，感動與心疼交織，簡單來說就是「身體在崩潰，心卻在發光」。

