暴瘦到50公斤 兄弟啦啦隊希希深夜崩潰：讓我任性一下

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員希希前陣子狀況不佳，讓不少粉絲相當擔心。她深夜吐露心聲，坦言自己這三個月度過一段身心俱疲的日子，甚至直言撐不下去，「懷疑自己長期的付出到底是為了什麼？」此話一出，外界紛紛關心究竟發生什麼事，但希希僅低調表示：「這次讓我任性一下吧。」

前陣子希希暴瘦到50公斤，她承認自己真的很累、很難過，還向粉絲道歉：「對不起。」她說自己應該像太陽一樣帶給大家正能量，但現在卻只想哭。

在家中排行老大的她，從小懂事就扛起責任，一路堅強、勇敢、成熟。習慣理性、不輕易外露情緒的她，久而久之變得麻痺，甚至忘了該如何表達負面情緒。

眼看希希深夜崩潰，隊友們紛紛心疼留言為她打氣。Travis鼓勵她：「沒有人是完美的，適時的脆弱讓自己不緊繃，讓自己舒服地過生活，才能走得久。」隊友小安也暖心表示：「抱一個，辛苦了，加油，你是最棒、最認真的希希。」

雖然希希並未透露低潮原因，但面對海量關心，她直言十分感動，甚至有被救贖的感覺。她也回應：「我會努力放下當一根柱子的心態，就算想倒在地上什麼都不做，也沒關係。也很抱歉讓大家擔心了。」

