娛樂 星座

財神爺來敲門 3月初4星座正偏財旺事業飆升

3月初有4星座財運旺，正偏財都往兜裡竄。（路透）3月初有4星座財運旺，正偏財都往兜裡竄。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕時光飛逝，沒想到2026年就要進入3月份了，星象專家認為3月初將有一波財運能量，有4星座將受惠，彷彿受到幸運星加持。這4個星座不但正財穩定成長，偏財運更是明顯衝衝衝，整體財務表現讓人感覺財神爺來敲門。

☆金牛座

務實的金牛座，3月初工作能力受到肯定，有機會獲得加薪或升遷機會，正財穩定增加。必須要注意的是，近期偏財運是高漲，無論投資或抽獎、分紅，都可能帶來額外進帳，趁著這時候可以好好進行一波理財規劃，讓資產放大。

☆雙子座

應變能力靈活的雙子坐在3月初，可明顯感受到運勢上揚。這波財運跟人際關係相關，雙子座的口才能夠替自己在職場上爭取到更多資源與貴人。社交圈則為雙子座帶來偏財運，可能因朋友介紹，接觸了好的投資機會或副業，可以多拓展人脈，順便替自己增加財源。

☆獅子座

自信滿滿、行動力超強的獅子座，3月初將在事業舞台上受到重視。屬於獅子的領導與決策力會被上層看到，團隊合作也會績效飆升，增加得到獎金或分紅機會。偏財來自社交場合，可能會遇到有人邀約合作，進行評估，如果可能一定要把握機會，收入成長可期。

☆射手座

樂觀外向的射手座，3月初正財穩定提升，薪資會反應出你的工作成果是否努力。篇才會來在新領域，可嘗試參與投資，也可能是在旅行途中發現商機，進而開拓新道路。在這裡提醒射手座，雖然有好運加持，但千萬記得進行風險評估，新財路或許可以賺錢，但過於冒進則有損失可能。

☆民俗說法僅供參考☆

