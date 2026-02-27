自由電子報
娛樂 日韓

日漫畫家性侵高中女生出庭大笑無悔意 網痛斥：人渣

日本漫畫家栗田和明對自身犯行毫無悔意，出庭時甚至大笑，遭批人渣。（翻攝自X）日本漫畫家栗田和明對自身犯行毫無悔意，出庭時甚至大笑，遭批人渣。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本漫畫家栗田和明以筆名「山本章一」創作，代表作為《墮天作戰》。近日他遭網友起底，竟是日本女高中生性侵案的加害者。案件最終判決出爐，栗田和明須賠償1100萬日圓（約新台幣225萬元）。

《墮天作戰》作者除漫畫之外也是高中教師，對繪畫課女學生進行性侵害。（翻攝自X）《墮天作戰》作者除漫畫之外也是高中教師，對繪畫課女學生進行性侵害。（翻攝自X）

此外，小學館旗下連載漫畫《常人仮面》也宣布停止連載。原來除了「山本章一」外，栗田和明還以「一路一」為筆名創作《常人仮面》，消息曝光後引發軒然大波。

除「山本章一」之外，小學館宣布《常人仮面》作者「一路一」也是栗田和明，故停止連載。（翻攝自X）除「山本章一」之外，小學館宣布《常人仮面》作者「一路一」也是栗田和明，故停止連載。（翻攝自X）

根據日媒報導，栗田和明除了是漫畫家，也曾在北海道一所高中任教。受害者為參加其繪畫課程的女學生。他先以送對方回家為由進行猥褻，之後變本加厲，多次誘騙發生性行為，甚至強拍裸照、逼迫受害者吞食排泄物，行徑惡劣。

判決書指出，栗田和明對自身犯行毫無悔意，出庭時甚至大笑，聲稱對受害女學生「沒有任何想法」。消息曝光後，網友怒斥其為「人渣」、「垃圾」。不少原本喜愛其作品的讀者也痛批，雖然曾喜歡漫畫，但對作者行為感到極度噁心與失望。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

