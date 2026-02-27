BTS合體回歸 軍白期結束首爾開唱預計26萬人朝聖

「BTS」防彈少年團度過軍白期，首爾「BTS THE COMEBACK演唱會 ARIRANG」預計吸引逾26萬人。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕國際級韓國男團「BTS」防彈少年團去年全員服完兵役，睽違3年9個月再度合體登上舞台。3月20日，BTS將在首爾光化門廣場舉行「BTS THE COMEBACK演唱會 ARIRANG」。今（27）日首爾市政府表示，當天預計將吸引超過26萬名海內外訪客。為確保現場觀眾安全，相關應變措施已全面到位。

《ARIRANG》是BTS第5張正規專輯。（翻攝自X）

《ARIRANG》是BTS第5張正規專輯，而「BTS THE COMEBACK演唱會 ARIRANG」也是他們度過軍白期後首度合體演出，備受全球ARMY矚目。

首爾市政府特別召開「防彈少年團回歸活動副市長團檢討會議」，全面檢視交通與安全管理、觀眾便利措施、飯店價格秩序管理及接待方案。下週將舉行「活動安全管理計畫審議」，確定最終整體演出營運與安全對策。

BTS擁有龐大粉絲群，首爾市針對當天人潮管控。（翻攝自X）

由於BTS擁有龐大粉絲群，首爾市針對當天人潮管控，將在主要路段實施分流進出措施，避免人潮過度集中，同時大量投入現場管制人員，並部署消防與急救人力及車輛，確保緊急疏散動線順暢。當天也會運用即時城市數據與監視器系統，掌握人潮密集度。

目前已確保首爾市周邊設置894座流動廁所，考量女性粉絲比例較高、使用時間較長，將增設女性專用廁所。

首爾市政府配合BTS演唱會特別召開「防彈少年團回歸活動副市長團檢討會議」。（法新社）

此外，3月11日首爾市也將開通「BTS回歸演唱會交通與安全綜合資訊網站」，ARMY可提前查詢交通管制區域、大眾運輸改道、地鐵不停站計畫，以及廁所與醫療站位置。海外粉絲則提供韓文、英文、中文及日文四種語言導覽地圖供查詢。

首爾市行政第一副市長鄭相勳（音譯）表示：「此次防彈少年團回歸演唱會是全球粉絲齊聚首爾的大型都會活動，我們將以市民安全為最優先，展現安全且具品格的首爾。」

