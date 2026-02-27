劉寶傑下週一回歸！新節目預錄中鬆口曝心聲

劉寶傑節目將在3月2日起，於東森財經57台每週一至週五晚間九點播出。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉寶傑3／2將開新節目《寶傑點兵》回歸螢光幕前，今（27）日預錄，從確定題目到和來賓反覆討論、整合資訊，他表示「會忙到最後一秒，因為訊息隨時在變動。」更強調，節目的核心並非單純整理新聞，而是從龐雜資訊中，找出關聯與脈動。

這次邀請三位來賓試錄，其中包含已經認識劉寶傑多年的財經專家黃世聰，他受訪表示：「寶傑哥主持風格一直都很犀利嗆辣，希望能維持這樣的風格，為觀眾帶來更多元的內容，在錄影過程的互動，一直都很有趣。」他也分享，過去在錄影時，隨時觀察劉寶傑的微表情，就要立刻調整錄影的內容，這也顯示出劉寶傑對待節目內容的認真態度。

劉寶傑新節目已著手錄影。（東森提供）

劉寶傑相隔一年重返第一線，生活節奏勢必加快，但他並不排斥，更說：「在美中對抗、AI崛起、產業重組與國際關係劇變的時代，媒體人能參與這樣翻天覆地的變化，本身就是有意義的事。」劉寶傑認為，觀眾願意把時間交給他，就必須負責任，要提出不同角度，看到別人忽略的細節，那才是真正的價值。

