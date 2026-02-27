自由電子報
娛樂 最新消息

除夕前突被取消秀票 莫莉米蘭街頭氣場全開

網紅「莫莉」受邀前往米蘭時裝週看秀，未料除夕收到一品牌取消她秀票的噩耗。（翻攝自臉書）網紅「莫莉」受邀前往米蘭時裝週看秀，未料除夕收到一品牌取消她秀票的噩耗。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「莫莉」受邀前往米蘭時裝週看秀，拍下大量潮流美照。不過她在一段影片中透露，自己原本要出席某品牌大秀，卻在除夕前一天突然接到通知，被告知沒有秀票。突如其來的變化讓她一度大受打擊，因為造型早已定裝完成，也忍不住懷疑是不是自己還不夠好。

莫莉得知自己秀票被取消，一度懷疑是不是自己哪裡做得不好？（翻攝自臉書）莫莉得知自己秀票被取消，一度懷疑是不是自己哪裡做得不好？（翻攝自臉書）

冷靜下來後，莫莉逐漸想開。她坦言，時尚圈本來就充滿各種變動與外在因素，很多事情並非自己能掌控。她發文寫下：「不管遇到什麼事，我們都要漂亮面對。」

莫莉換上自己的戰袍繼續在米蘭時裝週繼續看秀。（翻攝自臉書）莫莉換上自己的戰袍繼續在米蘭時裝週繼續看秀。（翻攝自臉書）

隨後她也在社群公開第一組米蘭時裝週街拍美照。她透露，這套造型其實早已在心中鎖定，上一季看秀時就決定，有一天一定要把它穿上身。

莫莉冷靜下來後，決定「不管遇到什麼事，我們都要漂亮面對。」（翻攝自臉書）莫莉冷靜下來後，決定「不管遇到什麼事，我們都要漂亮面對。」（翻攝自臉書）

從照片中可見，米蘭天氣晴朗，她身上的服裝輪廓延伸自中世紀與哥德風格，線條俐落、氣場十足。這次的經歷讓她感受到一種成熟的力量，歷經波折後更篤定自己的方向，由內而外散發出華麗而迷人的自信魅力。

莫莉公開的街拍照，散發出華麗而迷人的自信魅力。（翻攝自臉書）莫莉公開的街拍照，散發出華麗而迷人的自信魅力。（翻攝自臉書）

