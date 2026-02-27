自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

從喜來登散步到101！《悲慘世界》男星來台最愛西瓜汁

〔記者許世穎／台北報導〕以渾厚嗓音與細膩演技活躍於國際舞台的英國音樂劇演員布萊德利賈登，再度來台舉辦個人演唱會《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》。他去年隨《悲慘世界》40週年世界巡演音樂會版來台演出後，對台灣觀眾留下深刻印象，此次特地以個人名義重返台北，接受台灣媒體訪問時開心表示：「我覺得自己很幸運，能夠再次回到台北！」

英國音樂劇演員布萊德利賈登再度來台，訪問時放送愛心。（寬宏藝術提供）英國音樂劇演員布萊德利賈登再度來台，訪問時放送愛心。（寬宏藝術提供）

回憶上回停留近四週的時光，賈登形容那是一段難得而珍貴的經驗，尤其觀眾的熱情與專注，讓他至今難忘。雖然這趟行程緊湊，他仍與樂手密集排練，希望在週日站上國家音樂廳時，能以最佳狀態呈現每一首作品。

談起對台灣的印象，他形容「安全、迷人，山海景色與城市節奏並存」。上次他曾從下榻的台北喜來登大飯店一路步行至台北101，「雖然天氣很熱，但沿途的景色讓我非常享受。」當他走進中正紀念堂廣場，看見國家戲劇院與國家音樂廳並立的壯觀景象時，更直呼震撼，「能在這樣的場地演出真的非常興奮，我甚至完全不想離開。」

英國音樂劇演員布萊德利賈登超愛西瓜汁。（寬宏藝術提供）英國音樂劇演員布萊德利賈登超愛西瓜汁。（寬宏藝術提供）

提到美食，他笑說最懷念的是西瓜汁與鳳梨，幾乎天天報到；麻辣鍋讓他印象深刻，臭豆腐則抱持開放態度。至於歌喉保養，他強調規律作息與充足睡眠才是關鍵，「保持好心情也很重要。」他不諱言自己愛咖啡與辛辣食物，唯獨對巧克力興趣缺缺。

過去他已在英國、義大利、紐約與布達佩斯舉辦個人專場，如今首度以個人名義登上台北國家音樂廳舞台。他坦言，少了音樂劇中完整的角色與團隊支撐，個唱確實更孤單，「但能把自己的歌聲帶到世界各地，我覺得一切都值得。」

英國音樂劇演員布萊德利賈登再度來台開唱。（寬宏藝術提供）英國音樂劇演員布萊德利賈登再度來台開唱。（寬宏藝術提供）

本次曲目橫跨多部經典，包括《歌劇魅影》、《魔法壞女巫》與《萬世巨星》，希望無論資深劇迷或首次進場的觀眾，都能在旋律中找到共鳴。他透露，每首歌都經過反覆挑選與練習，「每一首都是精心挑選，希望帶給大家幸福與開心的感覺。」相較錄音室版本，他更迷戀現場的即時情緒與真實能量。

談到代表作，他直言《Stars》意義非凡，不僅象徵重要角色，也見證事業關鍵時刻。對他而言，劇場能讓人化身他者，而個人演唱會則是最坦率的自我展現——「我就只是我自己。」他期待透過歌聲與真誠對話，再次與台灣觀眾締造難忘夜晚。

倫敦西區百老匯巨星布萊德利賈登 LIVE IN TAIPEI

● 演出日期：2026年3月1日（日）18:00

● 地點：台北國家音樂廳

購票請洽寬宏藝術。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中