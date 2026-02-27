自由電子報
娛樂 電影

台灣等到了！吉伊卡哇劇場版登上大銀幕 暑假前往人魚島冒險

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》前導海報。（羚邦提供）《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》前導海報。（羚邦提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現象級IP《吉伊卡哇》（Chiikawa）正式進軍大銀幕，電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》（CHIIKAWA THE MOVIE: THE SECRET OF THE MERMAID ISLAND）正式公布30秒電影預告片與前導海報，確認將於今年7月31日（五）在台上映，與日本上映檔期僅僅相隔一週，肯定將於今年暑假掀起一波「吉伊卡哇」旋風。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》吉伊卡哇、小八貓。（羚邦提供）《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》吉伊卡哇、小八貓。（羚邦提供）

由插畫家nagano老師創作的《吉伊卡哇》，自2020年在X上連載以來，以其可愛的外表與現實感十足的世界觀形成強烈反差，迅速成為大眾文化並且紅遍全球。《吉伊卡哇》不僅三度蟬聯「日本角色大獎」金獎，其YouTube短篇動畫影片播放量更是突破驚人的4億次，成為全世界各個年齡最鍾愛的角色。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》小八貓、吉伊卡哇。（羚邦提供）《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》小八貓、吉伊卡哇。（羚邦提供）

首度搬上大銀幕的劇場版，內容特別選中連載期間每逢更新必橫掃社群趨勢的超人氣長篇故事—「人魚島篇」，在nagano老師的全程監修下，將帶給觀眾比短篇動畫更具層次、更震撼的視覺體驗。為了呈現「人魚島」的壯闊冒險，動畫製作由曾打造《賽馬娘 Pretty Derby：新時代之門》，以細膩畫面與高品質動作戲著稱的CygamesPictures擔綱。在導演及川啓的執導下，吉伊卡哇、小八貓與兔兔的冒險將配上宏偉的管弦配樂，透過大銀幕的迫力影像，完整升級作品的史詩感與情感張力。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》兔兔。（羚邦提供）《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》兔兔。（羚邦提供）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》故事始於吉伊卡哇與小八貓在廣場休息時，兔兔帶著一張神祕傳單現身。傳單上寫著「特別島嶼邀請函」，內容宣稱島上討伐報酬高達100倍，且島嶼限定拉麵與甜點全部「實質免費」，然而海獺師傅對於高薪資、高報酬的背後，究竟隱藏著多少不為人知的祕密與即將付出多少代價感到極度的懷疑，但吉伊卡哇一行人仍滿懷期待地搭船出發前往島嶼合宿。然而，在這座充滿美食與寶藏的島嶼背後，等待著他們的究竟是溫暖的度假生活，還是隱藏在人魚傳說下的驚人祕密？

