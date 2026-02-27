差點生在百貨公司 汪小菲直播曝驚險瞬間

汪小菲（右）現任妻子馬筱梅農曆春節在台灣生下「小馬寶」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲2024年與「Mandy」馬筱梅結婚，農曆春節兩人迎來兒子「小馬寶」。汪小菲開心開直播分享陪產的驚險過程，意外透露馬筱梅差點在百貨公司生孩子，直呼：「當時我還滿緊張的。」

當時汪小菲原本想約馬筱梅一起去百貨公司逛街，馬筱梅回說：「好吧，可是我肚子有點疼。」聽見她身體不適，汪小菲本來想作罷，還開玩笑說要是生在百貨公司就完蛋了。沒想到下一秒，馬筱梅站起身羊水就破了，嚇得汪小菲驚喊：「要生啦！」隨即趕緊開車直奔醫院。所幸反應夠快，小馬寶最後順利在醫院誕生。

汪小菲雖然在台灣陪馬筱梅生產，但在直播中透露自己過幾天就要回北京，還與未入鏡的馬筱梅商量，該怎麼帶著剛出生的小馬寶搭飛機，未來也預計在北京施打疫苗。

小馬寶已是汪小菲的第3個孩子，他當起奶爸駕輕就熟，抱著兒子滿臉笑意，嘴裡還不斷分享育兒經。他更在鏡頭前模仿兒子喝奶撇嘴的模樣，示範餵奶、替兒子拍嗝，畫面溫馨。

另外，張蘭被問到最喜歡哪個孫子時，她笑說都喜歡，還透露9歲的箖箖已經可以好好交流；至於小馬寶雖然年紀還小，但已經會笑了，只要她一抱就特別安靜，講到這裡更是笑得合不攏嘴。

