娛樂 最新消息

岡旻是《BOYS II PLANET》遺珠！來台吐真心話：有做好嗎？

VERIVERY岡旻獨自演出，看到粉絲支持力挺，心情激動。（網銀國際影視提供）VERIVERY岡旻獨自演出，看到粉絲支持力挺，心情激動。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團VERIVERY成員岡旻（KANGMIN）因參加選秀節目《BOYS II PLANET》再度翻紅，雖未能入選ALPHA DRIVE ONE（ALD1），不過仍收穫不少人氣。今天（27 日）於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦首次個人見面會，一天兩場，吸引許多粉絲進場支持。

VERIVERY岡旻向台下粉絲討抱抱，甜度破表。（網銀國際影視）VERIVERY岡旻向台下粉絲討抱抱，甜度破表。（網銀國際影視）

岡旻開場就穿著一襲帥氣學生風格套裝，帶來溫馨可愛的歌曲《Hug》，並以中文問候粉絲，岡旻坦言第一次獨自一人登台的心情十分緊張，透過這首歌，要和疼愛他的粉絲討抱抱，還做了韓國流行網路迷因「抱抱我」，讓粉絲直呼要被萌到融化了。

第一個粉絲互動環節是「公開隨身包包內容」，岡旻笑說有點像被公開處刑，因為真的太私密了，包包裡面必備物品絕對是香水，平常最喜歡使用煙燻木質調的香水，認為「包包裡六件物品只能留一個的話，一定要有的是香水」。

他也透露小時候是個運動寶寶，踢完足球之後會流很多汗，有被同學提醒，於是偷偷噴了爸爸的古龍水，想讓自己香香的，就此維持氣味管理習慣，還為粉絲現場示範香水使用過程，用充滿誘惑的表情把耳根、耳背和手腕噴上香水，示範著又害羞起來，忙內魅力爆發。

VERIVERY岡旻連續挑戰多首高難度歌曲，包含中文分手神曲《看著我的眼睛說》。（網銀國際影視提供）VERIVERY岡旻連續挑戰多首高難度歌曲，包含中文分手神曲《看著我的眼睛說》。（網銀國際影視提供）

見面會上，岡旻再次全中文挑戰歌手張遠的分手神曲《看著我的眼睛說》，充分表現出戀人之間撕心裂肺的心境，問到選曲原因時，一時心情激動到說不出話來，粉絲紛紛呼喊安慰，岡旻稍作沉澱，才緩緩說出是哥哥延浩鼓勵他演唱《看著我的眼睛說》，選唱《BREATHE》則是為了展現慢慢累積而來的歌唱實力，希望VERRER（粉絲名）能看見他的進步。

到了「本日問答」互動環節，寵愛粉絲的岡旻有求必應，粉絲大膽留言提出要交往，岡旻笑回：「要交往嗎？」擺出非常可愛的表情狂撩粉絲，點名爆紅撒嬌舞、「Cute」戳臉動作，高聲說要抓住大家的心，張開手討抱抱，雖然身體微恙，也依然敬業跳了經典歌曲《Lay Back》、夯曲《MAIN DISH》，更加碼清唱多首熱門歌曲。

VERIVERY岡旻首度在台舉辦個人見面會。（網銀國際影視）VERIVERY岡旻首度在台舉辦個人見面會。（網銀國際影視）

情境劇環節時，岡旻化身浪漫電影《想見你》男主角李子維，全中文演繹經典台詞「只有你想見我的時候．我們的相遇才有意義」，追求完美表現的他當場努力練習，就是為了讓粉絲感受到他的真心，立刻學會多句中文台詞，讓粉絲笑說好有成就感。

岡旻在選秀節目《BOYS II PLANET》表現圈粉無數，他透過預錄影片表達內心真實想法，現在想要回應粉絲期待的動力滿滿，對所有事情都很有熱忱，常常自問「想著現在有在好好做嗎」不能讓爸媽和粉絲失望的念頭非常強烈。

VERIVERY岡旻。（網銀國際影視）VERIVERY岡旻。（網銀國際影視）

見面會尾聲，粉絲準備應援影片驚喜，岡旻看完影片後忍不住泛淚：「你們很可怕，把我弄哭了，又叫我不要哭！」心情激動到語帶哽咽，坦言展開自己個人活動的過程，經常自我懷疑，但是對大家的感情深厚：「比起只說我愛你，我想透過《Falling》這首歌傳達。」最後演唱安可曲，在台初次個人見面會完美落幕。

點圖放大
點圖放大

