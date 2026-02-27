58歲伊能靜怒喊「別再雌競」 直言不必像少女

伊能靜（右）與「小哈利」庾恩利合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕男星庾澄慶前妻伊能靜，長期在中國發展事業，經常在社群平台曬出與兒子「小哈利」庾恩利的合照。每次曬照，外界總驚訝她的「凍齡」外貌。昨（26）日伊能靜在社群發文表示，自己已58歲，不再是少女，也不需要外界誇讚她長得像年輕女孩，更疾呼女性之間不要進行外貌比較，拒絕一切物化女性的行為。

伊能靜發自肺腑希望女性間不要雌競。（翻攝自微博）

伊能靜發自肺腑地說：「真的，別再雌競（通過貶低同性，迎合男權標準）了。」她認為每次參加活動，總能看見女性彼此較勁，彷彿外貌與年齡是女人唯一值得被討論的話題。她坦言自己58歲了，一點也不覺得難以啟齒，希望大家都能活出自我。

伊能靜認為自己58歲，但她並不會對自己的年齡感到難以啟齒。（翻攝自小紅書）

對伊能靜而言，能力與閱歷才是一個女人真正值得被看見的價值。她直言：「我也愛美，也有少女時代的浪漫。我偶爾也會穿得『幼態』一點，但那只是我的某個切面。我的內心，是走過千山萬水的。」在娛樂圈打滾40年的她指出，沒有人能每天都保持完美狀態，但這無須遮掩，因為人會累、會老、會有狀態不佳的時候，卻依然可以向前走。

伊能靜認為女人不該互相攻擊，每個女人都很美，因為每一種生命都無可取代。話鋒一轉，她強調自己58歲，不需要被誇讚像少女，但仍會好好保養自己，只因為愛美、愛自己，也希望出門時能當個閃亮的媽媽。

