自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

少女時代Tiffany帶球嫁？卞耀漢經紀公司回應了

Tiffany（左）、卞耀漢合作《逆貧大叔》擦出愛火。（Disney+提供）Tiffany（左）、卞耀漢合作《逆貧大叔》擦出愛火。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團「少女時代」的成員Tiffany去年底認愛男星卞耀漢，男方經紀公司今天（27日）證實，兩人已在今天登記結婚，成為合法夫妻。Tiffany也超車愛情長跑14年的秀英、鄭敬淏，成為少女時代第一位人妻。

卞耀漢（左）、Tiffany合作《逆貧大叔》假戲真做。（Disney+提供）卞耀漢（左）、Tiffany合作《逆貧大叔》假戲真做。（Disney+提供）

現年36歲的Tiffany是少女時代首位人妻，2024年與卞耀漢因合作《逆貧大叔》結緣，兩人在劇中飾演情侶，Tiffany還獻出螢幕初吻。沒想到假戲真做，雙方在去年12月認愛，強調是以結婚為前提交往。

Tiffany為《逆貧大叔》獻出螢幕初吻，對象正是卞耀漢。（Disney+提供）Tiffany為《逆貧大叔》獻出螢幕初吻，對象正是卞耀漢。（Disney+提供）

認愛2個月，卞耀漢的經紀公司TEAMHOPE今天發出聲明宣布，兩人在深厚的信任以及愛情的基礎下，在今天完成結婚登記，希望在第一時間向粉絲分享這個喜訊。具體的婚禮時間跟地點並未確定，不過目前傾向於舉辦簡單的教堂式婚禮，僅邀請親朋好友參加。經紀公司TEAMHOPE也特別澄清回應韓國媒體，強調Tiffany並非「帶球嫁」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中