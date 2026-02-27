少女時代Tiffany帶球嫁？卞耀漢經紀公司回應了

Tiffany（左）、卞耀漢合作《逆貧大叔》擦出愛火。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團「少女時代」的成員Tiffany去年底認愛男星卞耀漢，男方經紀公司今天（27日）證實，兩人已在今天登記結婚，成為合法夫妻。Tiffany也超車愛情長跑14年的秀英、鄭敬淏，成為少女時代第一位人妻。

卞耀漢（左）、Tiffany合作《逆貧大叔》假戲真做。（Disney+提供）

現年36歲的Tiffany是少女時代首位人妻，2024年與卞耀漢因合作《逆貧大叔》結緣，兩人在劇中飾演情侶，Tiffany還獻出螢幕初吻。沒想到假戲真做，雙方在去年12月認愛，強調是以結婚為前提交往。

Tiffany為《逆貧大叔》獻出螢幕初吻，對象正是卞耀漢。（Disney+提供）

認愛2個月，卞耀漢的經紀公司TEAMHOPE今天發出聲明宣布，兩人在深厚的信任以及愛情的基礎下，在今天完成結婚登記，希望在第一時間向粉絲分享這個喜訊。具體的婚禮時間跟地點並未確定，不過目前傾向於舉辦簡單的教堂式婚禮，僅邀請親朋好友參加。經紀公司TEAMHOPE也特別澄清回應韓國媒體，強調Tiffany並非「帶球嫁」。

