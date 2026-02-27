大病初癒急復工？沈玉琳親曝治療進度：已驗不到致癌基因

沈玉琳更新臉書貼文，放上賀年照片。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳因確診白血病積極治療，確定將於3月4日出席公視新節目《黑白威廉Fighting》記者會，正式復出。今（27）日他在臉書發聲，親自說明治療細節。

沈玉琳強調自己的療程已經結束了，目前就是在院每隔一日做血液檢查，只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。「我的體力精神狀態跟常人無異，所以醫生允許我平常可以請假做我開心的事，這也是為什麼3／4我可以出席公視新節目「黑白威廉」的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。」

他也提到有朋友關心他，認為大病初癒該靜養一段時間再工作，但他表示這是對他這個病的誤解，「白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。」

沈玉琳也說自己從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是他最好的休養方式，他表示，接下來原本各個節目會陸續復工，甚至還有新節目、代言洽談中。「能夠這麼順利，我要再三感謝我的主治醫師侯信安教授以及照護我的所有護理團隊，還有一直等待、給我鼓勵的製作團隊們，當然更要感恩我的家人跟一路相伴幫忙的貴人們。」

