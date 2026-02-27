NCT WISH撩粉喊暈船！JAEHEE高舉燈籠拜年：馬上實現

NCT WISH的RYO（左起）、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE來台出席記者會，高舉燈籠模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團「NCT WISH」明天（28日）將在林口體育館舉行「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI」，今天在台北舉行記者會，成員們紛紛以中文向粉絲告白，YUSHI玩諧音哏：「你是我的Horse花生。」RYO則是「對你暈船」。

NCT WISH的RYO（左起）、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE今天出席記者會，紛紛比出愛心。（記者王文麟攝）

NCT WISH由RYO、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE組成，配合即將到來的元宵節，他們拿著「WISH馬上實現」的紅色燈籠，只是他們似乎有些害羞，記者CUE他們希望能夠露出笑容或者拿燈籠做出一些POSE，JAEHEE立刻get到，高舉過頭，記者大讚「JAEHEE最棒」。

請繼續往下閱讀...

NCT WISH的SAKUYA（左）看著JAEHEE舉著燈籠，也跟著照做。（記者王文麟攝）

NCT WISH依序向大家拜年，隊長SION表示，自己剛好屬馬，「想要祝NCTzen健康、度過幸福的每一天。」他們還秀出中文，SION說「NCTzen我想你們」，JAEHEE是「NCTzen準備好了嗎」，SAKUYA表示「讓大家久等了，我們很喜歡你們」。

隊長SION剛好屬馬，希望NCTzen今年能夠健康幸福。（記者王文麟攝）

SION回憶起，上次來台北是在金唱片，到大巨蛋讓他很開心，氣氛很歡樂。RIKU表示對上次台北場的排字應援很印象深刻，SAKUYA對台灣粉絲的印象是熱情，很認真為他們應援。接下來3月，他們還要前往高雄開唱，JAEHEE表示很期待，希望台北表演完之後趕快到高雄演出。YUSHI上次吃了牛肉麵，這次想吃芒果冰。

RIKU對上次台北場的排字應援印象深刻。（記者王文麟攝）

YUSHI上次來台吃了牛肉麵，這次想吃芒果冰。（記者王文麟攝）

上週剛舉行2周年粉絲見面會，他們化身成「王子」，被問到成員們覺得誰最自然融入「王子」人設？SAKUYA打趣說道：「6個人都很帥，都很融入，但我個人覺得我本人最閃耀。」在表演《成人式》時，覺得哪位成員最適合這首歌的氛圍？SAKUYA覺得RYO的表現最棒。

SAKUYA稱自己最像王子。（記者王文麟攝）

兩位老么RYO、SAKUYA都已經成年，SION被問到有沒有覺得弟弟們長大的時候？SION表示：「如果要說他們長大了的感覺，那是沒有，不過如果要說長大的話，不只是唱唱跳跳，還有講話的部分，他們講話的聲音越來越大了，像是講一些感言，也越來越有內容了，會講一些心裡的話。」SION最後也提到，新年新願望是希望正規專輯能夠在韓國以外的地方拿到第一名。

NCT WISH RYO。（記者王文麟攝）

NCT WISH隊長SION。（記者王文麟攝）

NCT WISH YUSHI。（記者王文麟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法