被說像土屋太鳳 肉肉女大翻身逾2千萬網友朝聖

Nako（右）高中時體重達70公斤，有人說她減肥成功一定會很像土屋太鳳。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本部落客Nako因為就讀高中時，相信網友告訴她「瘦下來一定很像土屋太鳳」，下定決心剷肉展開大變身。原本體重破70公斤的Nako狠下心來，成功甩肉25公斤，成果驚人，更吸引近2500萬人次瀏覽，爭相觀看她瘦下來後到底變成什麼模樣。

Nako減肥25公斤後，果然變成大美女。（翻攝自IG）

Nako在社群上表示，高中時體重突破70公斤，身材和臉蛋都肉肉的，不過她眼睛靈動有神，有人認為她如果變瘦，一定會很像女星土屋太鳳。聽到網友這樣說，她下定決心減肥。經過5年努力，靠著飲食控制、運動與按摩，成功瘦到45公斤，整個人宛如脫胎換骨，模樣讓網友眼前為之一亮。

2024年的Nako減肥成功，但是看起來並不如網友說的神似土屋太鳳。（翻攝自IG）

雖然瘦身成功後的Nako並不像土屋太鳳，但五官變得更加深邃立體，氣質大升級，還奪下筑波大學小姐后冠，以及全國大學生選美比賽亞軍，走出嶄新的人生道路。如今她成為美妝部落客，吸引大批粉絲追蹤。

現在的Nako是一名知名美妝部落客。（翻攝自IG）

