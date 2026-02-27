自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

被說像土屋太鳳 肉肉女大翻身逾2千萬網友朝聖

Nako（右）高中時體重達70公斤，有人說她減肥成功一定會很像土屋太鳳。（本報合成圖，翻攝自IG）Nako（右）高中時體重達70公斤，有人說她減肥成功一定會很像土屋太鳳。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本部落客Nako因為就讀高中時，相信網友告訴她「瘦下來一定很像土屋太鳳」，下定決心剷肉展開大變身。原本體重破70公斤的Nako狠下心來，成功甩肉25公斤，成果驚人，更吸引近2500萬人次瀏覽，爭相觀看她瘦下來後到底變成什麼模樣。

Nako減肥25公斤後，果然變成大美女。（翻攝自IG）Nako減肥25公斤後，果然變成大美女。（翻攝自IG）

Nako在社群上表示，高中時體重突破70公斤，身材和臉蛋都肉肉的，不過她眼睛靈動有神，有人認為她如果變瘦，一定會很像女星土屋太鳳。聽到網友這樣說，她下定決心減肥。經過5年努力，靠著飲食控制、運動與按摩，成功瘦到45公斤，整個人宛如脫胎換骨，模樣讓網友眼前為之一亮。

2024年的Nako減肥成功，但是看起來並不如網友說的神似土屋太鳳。（翻攝自IG）2024年的Nako減肥成功，但是看起來並不如網友說的神似土屋太鳳。（翻攝自IG）

雖然瘦身成功後的Nako並不像土屋太鳳，但五官變得更加深邃立體，氣質大升級，還奪下筑波大學小姐后冠，以及全國大學生選美比賽亞軍，走出嶄新的人生道路。如今她成為美妝部落客，吸引大批粉絲追蹤。

現在的Nako是一名知名美妝部落客。（翻攝自IG）現在的Nako是一名知名美妝部落客。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中