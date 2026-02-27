自由電子報
娛樂 電視

邰智源做菜出槌自嘲手賤！羅時豐、黃鐙輝現場崩潰

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐錄製料理實境節目《真料理兩鍋論》將於今晚播出第十集，本集主題為「主廚的逆襲」，節目突破過往形式，邀請到過去合作的21位主廚回到節目中擔任評審，由六位主持人親自下場做菜，一人挑戰一道料理，給這些專業主廚們點評。

邰智源坦言自己因稱號壓力不小。（麥卡貝網路電視提供）邰智源坦言自己因稱號壓力不小。（麥卡貝網路電視提供）

兩隊主持人找來知名大廚擔任廚藝指導，邰智源親自打電話邀請留法名廚阿辰師，羅時豐與郭主義主廚更有十幾年的老交情，六位主持人還先找大廚師傅們進行料理特訓。也因為主廚只能指導不能親自做菜，所以只要看到對方主廚碰到器具跟食材，就立刻警戒大喊，甚至要求主廚要把雙手放到背後，還要求看回放檢查，引全場笑聲不斷。

知名老饕邰智源坦言因為身上的各類稱號壓力不小「我畢竟是被大家奉為老饕，而且我命宮剛好有一個是天廚，我阿公還是總鋪師，其實真的很有壓力。」跟阿辰師特訓時還聊起兩人一起到法國吃遍美食，走訪各類餐廳的回憶，更從每個食材的處理方式、調味比例都一一確認，結果唯一想做效果撒調味料的環節就撒了出來，連他都吐槽自己「不要手賤！該安分在旁邊看的時候就不要亂動！」

羅時豐更直呼得知要下場做菜時非常忐忑不安「我們要自己做給專業廚師們吃，這根本大逆不道，在關公面前耍大刀，而且要跟邰哥比廚藝我根本不自量力。」笑說自己完全不專精在這方面並自嘲「但我熱菜或煮泡麵的功力是還不錯！」坦言自己從知道要做菜時便開始緊張，錄影過程中腦袋還一直重複在背誦做菜的程序。

邰智源（左）與羅時豐互相擁抱打氣。（麥卡貝網路電視提供）邰智源（左）與羅時豐互相擁抱打氣。（麥卡貝網路電視提供）

黃鐙輝也表示自己不會做菜，開始料理時緊張到瘋狂提問「炙燒是一面還是兩面？夾子要怎麼開？我用左手噴還右手噴？」連對面的羅時豐都無奈吐槽「你用嘴巴噴好了啦」，黃鐙輝崩潰喊「沒辦法啊我太緊張了啦！」。邰智源更看不下去下場幫忙切菜，被黃鐙輝打趣說是他的小助手，讓邰智源哭笑不得。黃鐙輝表示「我做菜時想的就是步驟、步驟、還是步驟，只要有人跟我說話，不是顧此失彼，就是手忙腳亂，所以真心佩服專業廚師。」

KID則表示自己平常就會做菜給老婆小孩吃，有不少做菜經驗，所以蠻有信心面對後面的評審。練習時KID的刀工被郭主廚誇獎，還展現了自己的顛鍋技巧。但他也坦白自己還是會緊張「我們跟大廚們角色互換，從他們做美食給我們吃，變成我們做給他們吃。很恐怖的是，裡面有些主廚是被邰哥這個人吸引，如果他們不分青紅皂白按邰哥的燈怎麼辦！」

