鋼琴女神健身不拚大肌肉 「不增肌」背後原因曝光

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞「鋼琴女神」李元玲是健身房常客，也經常在社群上大方分享自己的健身日常。近日有人好奇問她，健身多年為何肌肉線條依然優美，卻沒有練成「巨肌女」？對此，李元玲坦言，健身從來不是比較誰練出多大的肌肉，而是要了解自己真正需要的是什麼，而且她從未打算把自己練成肌肉女。

李元玲是健身房常客。（翻攝自IG）

李元玲從未打算把自己練成肌肉女。（翻攝自IG）

李元玲在社群平台發文說明，自己沒有刻意增肌的原因，主要是因為她的身分是演員、鋼琴家與芭蕾舞者，從未打算走健美或大量增肌路線。她認為健身的目的是讓身體更有力量與耐力，同時提升基礎代謝、保護骨骼密度，並維持優雅的身材線條，這些都與她的職業需求相符合。

請繼續往下閱讀...

李元玲的身分是演員、鋼琴家與芭蕾舞者，從未打算走健美或大量增肌路線。（翻攝自IG）

她也表示，每個人走進健身房的目標都不同，沒有必要追求同一種「美」。李元玲解釋，自己加強腿部訓練，是因為跳芭蕾舞，希望腿部與臀部更緊實有力。她強調，所有練習都應該是為了更接近「你想成為的自己」，而不是為了符合他人的期待。

李元玲強調所有練習都不是為了符合他人的期待。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法