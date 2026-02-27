矽谷工程師離開台灣！燒光800萬存款 還被心機女玩弄下場曝光

DAPUN大胖暫別歌壇發行單曲。（胖曲製作工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手「DAPUN」大胖為了追夢，4年前捨棄矽谷工程師工作回到台灣闖盪歌壇，這幾年為了發片圓夢，把800萬存款燒光，現在更將所剩無幾的發片基金毫無保留地全數投入，推出暫別歌壇的音樂作品。

百萬YTR The DoDo Men Ian（左）義氣相挺大胖。（胖曲製作工作室提供）

大胖推出新歌創作《Wait On 綠茶》，一語雙關自揭與心機女交往被玩弄的悲慘遭遇，MV還找來百萬人氣YouTuber「The DoDo Men」的Ian當男主角，為他跨刀獻出處男秀。自願當配角的大胖更在MV中舞力全開「大跳」展現苦練舞技，可說把全方位才華發揮到淋漓盡致「豁出去」。

請繼續往下閱讀...

DAPUN大胖分享過往被心機女玩弄的悲慘遭遇。（胖曲製作工作室提供）

大胖MV劇情，把過往被「微糖綠茶」心機女玩弄悲慘遭遇及自身「抖M」體質愛情觀全都露，天生帶有「M型人格」的大胖坦言，當時天真地想靠愛來感化對方，「越發現她不對勁，我就越愛，結果結局是對方覺得我很煩！」這段慘痛遭遇讓他從原本充滿自信的工程師，變成了對戀愛充滿不安全感的受災戶。

大胖表示：「雖然這首歌是在分手最痛苦時寫下的，但現在錄音時再回首，就把這些經歷當城市人生一段『有趣往事』看待！」隨著馬年開春發行離台前最後一首單曲，大胖也即將正式離台回到美國，開啟人生的新篇章。談起對台灣的不捨，大胖不禁自嘲：「回美國後，要重新開始適應那種『無聊』的生活了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法