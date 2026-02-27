自由電子報
娛樂 音樂

（影）鍾綺邀英國歌手郵輪首飆台語歌 網哭爆：眼淚直接潰堤

〔記者馮亦寧／台北報導〕長期旅居加拿大的台語創作女歌手鍾綺，先前曾砲轟不少台灣人整天唱衰政府、嫌東嫌西，直嗆：「如果真的這麼不爽就搬出去。」她表示自己出生在台灣，是純正的台灣人。近期她邀請2位英國職業女歌手，在郵輪上開心合唱《換我疼恁》，歌聲驚艷無數網友。

台語創作女歌手鍾綺（中）邀請兩位英國職業女歌手一起演唱台語歌。（翻攝自IG）台語創作女歌手鍾綺（中）邀請兩位英國職業女歌手一起演唱台語歌。（翻攝自IG）

在鍾綺心中，她就是台灣人。雖然工作讓她必須長期待在國外，但心始終與台灣緊緊相連。這次她在郵輪上，與2位英國職業女歌手一起開心演唱這首描寫「家人」情感的歌曲《換我疼恁》，感動無數網友。

兩位英國職業女歌手說，這是她們人生首次挑戰唱台語歌。（翻攝自IG）兩位英國職業女歌手說，這是她們人生首次挑戰唱台語歌。（翻攝自IG）

鍾綺表示，這兩位英國女歌手是人生首次挑戰唱台語歌。只見她用台語問：「妳們準備好了嗎？」兩人也俏皮回答：「好了！」還不忘送上手指愛心。在3人優美的歌聲中，訴說著「恁講的話我有咧聽」、「才會啥物攏毋驚」、「流著目屎的暗暝，攑著電話煞會毋敢講」、「想著以早，所有艱苦恁嘛毋敢出聲，共所有好的攏留予我」、「這馬恁免閣煩惱我，我的路咧慢慢行，紮著恁的勇氣矣，贏過任何誰人的咒誓」。

鍾綺的音樂風格主要以台語結合英語創作為特色。（翻攝自IG）鍾綺的音樂風格主要以台語結合英語創作為特色。（翻攝自IG）

鍾綺說，這首歌訴說的是家人之間深厚的愛。這次有2位英國職業女歌手加入，多了一份如同家人般的情誼。她特別喜歡片尾，那種純粹的情感令人難忘，更表示：「能聽到這些專業歌手詮釋這首歌，真是莫大的榮幸。這是結束郵輪之旅最完美的方式，我會永遠珍藏這段回憶。」

網友也紛紛留言：「聽了眼眶泛淚是正常的嗎？」、「帶入感好強，眼眶已濕」、「我一度分不出來三個人的聲音，真的太厲害！」

鍾綺（右）《換我疼恁》在三人聯手演繹下，完美描寫「家人」情感，更唱出跨國情誼。（翻攝自IG）鍾綺（右）《換我疼恁》在三人聯手演繹下，完美描寫「家人」情感，更唱出跨國情誼。（翻攝自IG）

鍾綺，本名涂敏琦，為台灣歌手及創作人，主要以台語結合英語創作為特色，其音樂融合流行、節奏藍調與西洋曲風等元素，展現多元音樂風格。出道以來持續參與詞曲創作與製作，並以現代手法詮釋台語歌曲，被視為新世代台語音樂創作者之一。

body

