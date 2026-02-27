自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）《陽光女子》破紀錄！苗可麗自爆過年買菜都免錢 安心亞講話更大聲

《陽光女子合唱團》導演林孝謙和編劇呂安弦率領陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩，一同出席「創台片影史紀錄迎財神活動」。（記者胡舜翔攝）《陽光女子合唱團》導演林孝謙和編劇呂安弦率領陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩，一同出席「創台片影史紀錄迎財神活動」。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》已登上台灣影史台片票房冠軍寶座，導演林孝謙和編劇呂安弦今（27）日率領主要演員陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩，一同出席「創台片影史紀錄迎財神活動」，眾人除了會粉絲，還當場大跳片中「練舞功」舞蹈，氣氛熱鬧。

陳意涵笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在《陽光女子合唱團》票房破3億之後就完全閉嘴了。（記者胡舜翔攝）陳意涵笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在《陽光女子合唱團》票房破3億之後就完全閉嘴了。（記者胡舜翔攝）

女主角陳意涵現正在拍老公許富翔執導新片《老子》，和男神郭富城、王柏傑一同演出，她笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在《陽光女子合唱團》票房破3億之後就完全閉嘴了：「破3億之後他就說這輩子都不會跟我比了！只說老婆妳是最棒的。」

安心亞成為影史票房冠軍女星。（記者胡舜翔攝）安心亞成為影史票房冠軍女星。（記者胡舜翔攝）

安心亞成為影史票房冠軍女星，開玩笑說：「要謙卑要謙卑，囂張有盡量壓下來，但就希望好好珍惜這段期間，我平常講話就很大聲，現在更大聲了！」至於大家關注好友阿Ken是否已看過電影，安心亞笑說：「Ken哥應該還沒去看啦！因為有看應該也會來誇！」她說電影還會繼續上映，就等他去看，當場呼喚他「不要再炸甜甜圈了！快去看！」

苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，有不少人希望被她罵。（記者胡舜翔攝）苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，有不少人希望被她罵。（記者胡舜翔攝）

苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，笑說電影爆紅後，整個過年去市場買菜都不用錢，「我連過年去吃麵，老闆娘都還送我2瓶辣椒醬」。更有不少人希望被她罵，甚至想被她叫起床、催促念書，鍾欣凌聽了當場說「那妳可以叫我減肥嗎？」苗可麗當場飆罵叫她減肥，相當搞笑。

孫淑媚6月6日將在台北流行音樂中心開唱。（記者胡舜翔攝）孫淑媚6月6日將在台北流行音樂中心開唱。（記者胡舜翔攝）

孫淑媚6月6日將在台北流行音樂中心開唱，近日即將售票，被問起是否有機會邀請「陽光女子合唱團」成員當嘉賓，她笑說「神秘嘉賓先暴雷就不神秘了，還是希望大家去買票，就可以自己開箱盲盒。」更笑說「這些女星妝髮都很貴」，所以有可能最後是導演林孝謙，「大家就看是驚喜還是驚嚇。」

新人何曼希在電影大賣後爆紅。（記者胡舜翔攝）新人何曼希在電影大賣後爆紅。（記者胡舜翔攝）

新人何曼希在電影大賣後爆紅，IG粉絲人數也暴增到33萬，她謙虛的說：「我覺得剛好是比較新面孔，年輕人都玩Threads，所以會比較知道，但其實我是所有姐姐們的粉絲。」而身為何曼希老闆的林孝謙也鬆口，有在規畫為何曼希發唱片：「希望她把基礎功練好，她本來就有跳舞底子，但還是希望能慢慢累積。」

導演林孝謙表示該片不僅在台灣上映，版權也陸續賣往國際。（記者胡舜翔攝）導演林孝謙表示該片不僅在台灣上映，版權也陸續賣往國際。（記者胡舜翔攝）

導演林孝謙也感性表示，很開心這塊土地上的故事能感動這麼多人，該片不僅在台灣上映，版權也陸續賣往國際，現已在新加坡、馬來西亞上映，另外，澳洲、紐西蘭也會相繼上映；3月除了會在香港上映外，美國、加拿大也會陸續上映。

《陽光女子合唱團》全台票房突破6.7億元。（記者胡舜翔攝）《陽光女子合唱團》全台票房突破6.7億元。（記者胡舜翔攝）

《陽光女子合唱團》全台票房已破6.7億元，並持續在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中