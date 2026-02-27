（影）《陽光女子》破紀錄！苗可麗自爆過年買菜都免錢 安心亞講話更大聲

《陽光女子合唱團》導演林孝謙和編劇呂安弦率領陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩，一同出席「創台片影史紀錄迎財神活動」。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》已登上台灣影史台片票房冠軍寶座，導演林孝謙和編劇呂安弦今（27）日率領主要演員陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩，一同出席「創台片影史紀錄迎財神活動」，眾人除了會粉絲，還當場大跳片中「練舞功」舞蹈，氣氛熱鬧。

陳意涵笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在《陽光女子合唱團》票房破3億之後就完全閉嘴了。（記者胡舜翔攝）

女主角陳意涵現正在拍老公許富翔執導新片《老子》，和男神郭富城、王柏傑一同演出，她笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在《陽光女子合唱團》票房破3億之後就完全閉嘴了：「破3億之後他就說這輩子都不會跟我比了！只說老婆妳是最棒的。」

安心亞成為影史票房冠軍女星。（記者胡舜翔攝）

安心亞成為影史票房冠軍女星，開玩笑說：「要謙卑要謙卑，囂張有盡量壓下來，但就希望好好珍惜這段期間，我平常講話就很大聲，現在更大聲了！」至於大家關注好友阿Ken是否已看過電影，安心亞笑說：「Ken哥應該還沒去看啦！因為有看應該也會來誇！」她說電影還會繼續上映，就等他去看，當場呼喚他「不要再炸甜甜圈了！快去看！」

苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，有不少人希望被她罵。（記者胡舜翔攝）

苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，笑說電影爆紅後，整個過年去市場買菜都不用錢，「我連過年去吃麵，老闆娘都還送我2瓶辣椒醬」。更有不少人希望被她罵，甚至想被她叫起床、催促念書，鍾欣凌聽了當場說「那妳可以叫我減肥嗎？」苗可麗當場飆罵叫她減肥，相當搞笑。

孫淑媚6月6日將在台北流行音樂中心開唱。（記者胡舜翔攝）

孫淑媚6月6日將在台北流行音樂中心開唱，近日即將售票，被問起是否有機會邀請「陽光女子合唱團」成員當嘉賓，她笑說「神秘嘉賓先暴雷就不神秘了，還是希望大家去買票，就可以自己開箱盲盒。」更笑說「這些女星妝髮都很貴」，所以有可能最後是導演林孝謙，「大家就看是驚喜還是驚嚇。」

新人何曼希在電影大賣後爆紅。（記者胡舜翔攝）

新人何曼希在電影大賣後爆紅，IG粉絲人數也暴增到33萬，她謙虛的說：「我覺得剛好是比較新面孔，年輕人都玩Threads，所以會比較知道，但其實我是所有姐姐們的粉絲。」而身為何曼希老闆的林孝謙也鬆口，有在規畫為何曼希發唱片：「希望她把基礎功練好，她本來就有跳舞底子，但還是希望能慢慢累積。」

導演林孝謙表示該片不僅在台灣上映，版權也陸續賣往國際。（記者胡舜翔攝）

導演林孝謙也感性表示，很開心這塊土地上的故事能感動這麼多人，該片不僅在台灣上映，版權也陸續賣往國際，現已在新加坡、馬來西亞上映，另外，澳洲、紐西蘭也會相繼上映；3月除了會在香港上映外，美國、加拿大也會陸續上映。

《陽光女子合唱團》全台票房突破6.7億元。（記者胡舜翔攝）

《陽光女子合唱團》全台票房已破6.7億元，並持續在台上映中。

