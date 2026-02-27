洪詩結婚3年生2胎！揪李運慶2人世界 按摩竟按到「睡爆」

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩、李運慶2023年3月登記結為夫妻，婚後進度飛快，家裡已有一對可愛的姊妹花「哺哺」、「那那」，兩人近來迎3週年的「皮婚」，這對二寶爸媽難得丟包小孩享受兩人世界，沒想到約會行程的終點站竟然是「睡爆」。

洪詩（左）、李運慶結婚3年迎2胎。（翻攝自臉書）

洪詩在臉書分享與李運慶互相敬酒的影片，她形容結婚3週年的狀態：「如同皮革般變得堅韌、耐用且富有彈性，開始能經得起生活的摩擦與考驗。」看來經過2個寶貝女兒的「洗禮」，夫妻倆的感情不只沒磨損，反而越操越耐用。

為了慶祝皮婚，兩人暫時卸下奶爸奶媽身分，好好吃頓飯、去按摩放鬆。沒想到對於長期睡眠不足的兩人來說，最強的浪漫竟然是「睡覺」。洪詩笑稱按摩按到一半，兩個人就「直接睡到爆」，她更幽默揭露這就是「二寶爸媽的生存法則之一」，只要抓到時間，不管在哪都要好好休息。

洪詩（右）、李運慶結婚邁入第3年。（翻攝自臉書）

兩人結婚3年，大女兒2歲、小女兒才5個月，洪詩也忍不住自嘲：「我們好像算是進度很迅速。」她開心標記「結婚紀念日快樂」與「洪李開心一家四口」，網友也紛紛送上祝福。

