孫燕姿台北大巨蛋籌備秘辛曝光 凌晨搶先釋出驚喜

孫燕姿驚喜推出新歌《飛瀑而下》。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「天后」孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會全面啟動橫掃各大城市，上半年有望在台北大巨蛋開唱，面對全新場次與舞台規模的前置準備，孫燕姿與導演及製作團隊反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。

正當大家引頸期盼巡演的盛會之際，孫燕姿今天凌晨驚喜推出新歌《飛瀑而下》，在單曲封面中，她化身在無重力宇宙的太空人，降落之際始終要堅定的相信，在失速的邊界裡，我們彼此相擁，更要牢牢接住自己。

請繼續往下閱讀...

孫燕姿啟動全新巡演。（Make Music提供）

孫燕姿有感而發地說：「《飛瀑而下》這首歌形容一種最衝動卻又最平靜的感覺。好似答案清晰明亮。它在告訴我們，經歷那麼多無形的或許、如果、分叉的結果，我們切記所有曾經給過自己的微笑與希望。而不管這些勇氣來自於自己、他人還是某一天遇見的陌生人，我們最後在失速的邊界裡，擁抱起自己。」

孫燕姿首度攜手新加坡創作歌手文慧如合作，文慧如一直以孫燕姿為音樂道路的啟蒙，其創作也以高完成度回應，從仰望到並肩，更讓歌曲在理性結構與情感感受之間，成為深層而自然的合作共振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法