自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫燕姿台北大巨蛋籌備秘辛曝光 凌晨搶先釋出驚喜

孫燕姿驚喜推出新歌《飛瀑而下》。（Make Music提供）孫燕姿驚喜推出新歌《飛瀑而下》。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「天后」孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會全面啟動橫掃各大城市，上半年有望在台北大巨蛋開唱，面對全新場次與舞台規模的前置準備，孫燕姿與導演及製作團隊反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。

正當大家引頸期盼巡演的盛會之際，孫燕姿今天凌晨驚喜推出新歌《飛瀑而下》，在單曲封面中，她化身在無重力宇宙的太空人，降落之際始終要堅定的相信，在失速的邊界裡，我們彼此相擁，更要牢牢接住自己。

孫燕姿啟動全新巡演。（Make Music提供）孫燕姿啟動全新巡演。（Make Music提供）

孫燕姿有感而發地說：「《飛瀑而下》這首歌形容一種最衝動卻又最平靜的感覺。好似答案清晰明亮。它在告訴我們，經歷那麼多無形的或許、如果、分叉的結果，我們切記所有曾經給過自己的微笑與希望。而不管這些勇氣來自於自己、他人還是某一天遇見的陌生人，我們最後在失速的邊界裡，擁抱起自己。」

孫燕姿首度攜手新加坡創作歌手文慧如合作，文慧如一直以孫燕姿為音樂道路的啟蒙，其創作也以高完成度回應，從仰望到並肩，更讓歌曲在理性結構與情感感受之間，成為深層而自然的合作共振。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中