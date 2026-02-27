小三帶私生子侵門踏戶宴客 男星揭家醜怒改名捍衛媽媽

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「台灣碧昂絲」稱號的歌手舞炯恩，今天在社群發聲怒控父親外遇，外遇對象甚至還帶了私生子侵門踏戶，這讓舞炯恩忍無可忍，堅持要捍衛母親的尊嚴，他說：「雙親還沒離婚，私生子就出現在老家，這不是低調，這不是難堪，這是公開宣告，這根本就是極度羞辱一個女人。」

舞炯恩。（斯納伊工作室提供）

舞炯恩表示，在父母33年的婚姻中，父親沒有盡到責任，雖然親戚都叫他家醜不要外揚，但他認為先外揚的人是父親，因為父親光明正大把小三跟私生子帶進家裡，他對於母親的尊嚴被人踩在腳下憤恨不平，決定公開一切。

舞炯恩轉發母親在社群上的發文，只見舞炯恩的媽媽親吐無奈心聲：「非我所生，請不要再來恭喜我」，並揭露丈夫為私生子大張旗鼓在家族宴客。

舞炯恩氣到表示：「春日家族裡，任何一個知情的人，卻一聲都不吭。我希望你們的良知、你們的信仰，還有排灣族的美德，都還在。」更提到在阿嬤告別式後，會把「加以法利得 Tjakivalid」這個「家污名」改掉，「徹底把我生命中的名分，和父親的家族移除」。

舞炯恩最後更對父親喊話：「儘速正視並處理與我母親之婚姻關係。對於我母親的尊嚴、人格與應有的權益，我將給予最大的支持與維護。」

