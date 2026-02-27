自由電子報
娛樂 最新消息

陳仙梅「黑化」遭網暴！首揭《豆腐媽媽》惡媳心聲：這不是壞，是人性

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅在民視八點檔《豆腐媽媽》突破性挑戰萬家長媳「杜嘉蓮」一角。因其精於算計、處處計較的鮮明設定，意外成為全劇最具爭議的焦點。過去多以苦情、受氣包形象深植人心的陳仙梅，此次「黑化」演出竟引發網路負評洗版，甚至遭網友憤怒出征。對此，她首度揭開角色的內心世界，感性直言：「我從來不覺得杜嘉蓮是反派。」

陳仙梅在《豆腐媽媽》飾演精於算計的長媳「杜嘉蓮」。（民視提供）陳仙梅在《豆腐媽媽》飾演精於算計的長媳「杜嘉蓮」。（民視提供）

劇中杜嘉蓮為了家庭「爭一口氣」，在陳仙梅眼裡這並非單純的惡，而是合理化的人性。她透露接演前曾與導演馮凱深聊，認為杜嘉蓮是現實社會中許多家庭主婦的縮影。她分析，每個家庭都有姑嫂、妯娌間的磨合，特別是劇中面對長輩分配不公，眼看自己與老公半夜起床辛苦工作、「做到要死要活，薪水卻只有一點點時」，那種內心的「比較」與「不甘願」是非常真實的。

陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》飾演精於算計的長媳「杜嘉蓮」。（民視提供）陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》飾演精於算計的長媳「杜嘉蓮」。（民視提供）

陳仙梅強調，杜嘉蓮的強勢源於一種守護本能「我可以吃虧，但我的老公和孩子不能吃虧」。身為妻子，她只是想替沉默的老公站出來爭口氣，將許多人藏在心裡的怨言「直話直說」表達出來。

談及劇中關係，陳仙梅笑稱有時反而覺得劇中老公「張智明」表現糟糕。杜嘉蓮全心為小家庭打拚，看著其他兄弟姊妹不用付出對等勞力，心理失衡在所難免；尤其是次媳李文英過門後備受器重，更激發了做了多年的杜嘉蓮心理極度不平衡。這種「嫉妒」與「不甘心」的堆疊，才推動角色一步步走向險棋。

陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》與藍葦華（左）飾演夫妻。（民視提供）陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》與藍葦華（左）飾演夫妻。（民視提供）

回顧演藝生涯前二、三十年，陳仙梅幾乎都在演掉眼淚、被婆婆虐待或被老公背叛的角色。這次華麗轉身成為「攻擊者」，她坦言：「揮灑得很過癮，被罵得也很過癮！」面對網路排山倒海的批評，她表示現在心態已足夠強大，雖然不敢仔細看留言，但認為這些「反向共鳴」正是對她演技入木三分的最佳肯定。

陳仙梅在《豆腐媽媽》拿釘槍使壞，讓公公無法如期參加豆腐比賽。（民視提供）陳仙梅在《豆腐媽媽》拿釘槍使壞，讓公公無法如期參加豆腐比賽。（民視提供）

然而，隨著劇情將邁入第50集，挑戰也隨之升級。提及近期一場拿釘槍封死窗戶、阻止公公參加豆腐比賽的重頭戲，陳仙梅驚訝直呼：「真的要用這個？會不會太誇張？」這情節讓她感覺角色開始有些「脫離現實」，甚至開玩笑自嘲，如果接下來角色壞到極致，自己可能「真的不敢去菜市場買菜了」。

