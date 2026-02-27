自由電子報
娛樂 最新消息

楊繡惠突拿磚頭砸鹿希派 嚇壞眾人畫面曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃與楊繡惠錄製民視、八大《綜藝新時代》，日前來到彰化花壇。一開場阿翔就熱情鼓掌介紹，沒想到身旁卻空無一人，只好一邊介紹、一邊尋找夥伴籃籃與楊繡惠，下一秒籃籃扮成老虎從廟門旁跳出場，介紹所在地正是彰化三大名寺之一的虎山巖。

就在這時楊繡惠從另外一邊的門口現身，卻被籃籃吐槽怎麼有「虎姑婆」，阿翔甚至故意折起小拇指打招呼笑說：「因為虎姑婆會咬我的小拇指！」二虎到齊後，阿翔再歡迎「第三隻老虎」——本集來賓鹿希派，氣氛瞬間熱鬧起來。

鹿希派（左起）、楊繡惠、阿翔、籃籃。（民視提供）鹿希派（左起）、楊繡惠、阿翔、籃籃。（民視提供）

緊接著，阿翔表示要帶大家去尋找「金牌的發源地」，一行人來到花壇國中，當主持人還在介紹時，一群學生突然以飛快步伐從旁經過，眾人立刻拔腿追趕，卻怎麼追都追不上，原來他們正是本次要尋找的金牌選手，金牌同學王婕恩分享，他們正在訓練的項目是「競走」，楊繡惠立刻金句回應：「我知道，就是頭也不回走掉！」瞬間逗笑眾人。阿翔則趕緊澄清競走可是正式運動項目。

王婕恩同學分享，她在彰化縣中小學5000公尺競走賽事中獲取金牌，更以32分22秒的佳績打破紀錄，讓主持群驚呼：「他們用走的竟然比我跑的還快！」競走不似跑步，過程中雙腳不可同時離地，前腳著地時膝蓋必須伸直，因此走起來會自然帶動身體擺動。

經過教練的指導後，來到了藝人們的驗收時間，大家竟各自發揮，籃籃展示了日本現下流行的「江戶跑」，阿翔則表示，不對應該比較像滑步並展示，最後甚至把教練也帶歪，現場笑聲不斷。

經過學生對藝人們的一對一教學，最終迎來第一屆「新時代競走大賽」，藝人與學生分組對抗。第一棒由楊繡惠出發，同學禮讓40秒後再起跑，沒想到學生速度驚人，第二棒就迅速超前。鹿希派開玩笑道：「速度快到像旁邊有摩托車騎過去一樣！」場面熱血又精彩。

楊繡惠（中）拿磚敲鹿希派（左）。（民視提供）

第二站，阿翔帶領大家來到「台灣的樂高」。來到窯場，阿翔表示這裡便是台灣的樂高紅磚頭，張澄淵說明，做磚頭最重要的是土，所以大家要做的第一步便是「運土」，並將土壤放進機器中，此時有一個不可忽視的重要步驟，便是將生物炭混入土中。

談到如何分辨磚頭好壞，老闆表示光看不準，關鍵在「聽聲音」，於是帶領大家來到擺滿各式磚頭的桌子。沒想到這時的楊繡惠自信滿滿地說著：「這個磚頭就我最在行！」話落，竟拿起桌上其中一塊磚頭朝鹿希派的頭砸了過去，瞬間嚇壞眾人。

楊繡惠（中）拿磚敲鹿希派（左）。（民視提供）楊繡惠（中）拿磚敲鹿希派（左）。（民視提供）

在這裡不僅可以看到台灣僅存的手工窯業，園區還設有迷你紅磚DIY體驗區，印入眼簾的是各式各樣的迷你磚頭，老闆娘表示迷你磚是一般磚頭一比一燒製而成。大家可以依據自己的喜好與創意建蓋屬於自己的紅磚建築，在了解磚窯知識的過程中，也讓主持人們玩得不亦樂乎。

