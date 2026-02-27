自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭泓志憶旅美辛酸！「父親離世無法奔喪」揭催淚過往

莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩、郭泓志錄《營業中》最終集滿滿洋蔥。（好看娛樂提供）莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩、郭泓志錄《營業中》最終集滿滿洋蔥。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、「鬼鬼」吳映潔、郭泓志拍攝實境節目《嗨！營業中》，本季迎來最終任務，《營業中》的夥伴們來到了連續三年（2023年至2025年）米其林肯定的餐廳。穿上工作服的夥伴們各司其職，專心為上門的顧客進行解說服務，這次最終回的最高潮，在於為姚元浩、莎莎、吳映潔以及郭泓志四位夥伴尋找並「複製記憶中的味道」，這個充滿回憶的主題，讓現場氣氛瞬間充滿洋蔥，夥伴們紛紛紅了眼眶。

姚元浩（左）、郭泓志。（好看娛樂提供）姚元浩（左）、郭泓志。（好看娛樂提供）

面對「記憶中的味道」，郭泓志回憶起的是簡單的「吐司跟果醬」。這份味道承載了他當年獨自在美國小聯盟打拚的辛酸歲月，他感嘆表示：「那段路真的是太辛苦了。」當時他面臨受傷開刀、球隊一度想放棄他的低潮，更遺憾的是剛到美國就碰上父親過世卻無法回台灣的傷痛，而這份簡單的美味，是他當時上了球場才吃得到的記憶。姚元浩的記憶滋味，則是媽媽做的那碗熱騰騰的「豬肉薑絲湯」。

莎莎淚崩。（好看娛樂提供）莎莎淚崩。（好看娛樂提供）

莎莎的專屬回憶是「花生糖加香菜」，這份味道讓她想起小時候爸爸牽著她的手，習慣性走到攤位買花生糖的溫暖畫面。莎莎感傷地表示：「因為有了那個人，才有了那個味道。」現場她忍不住直呼「完蛋了，我要爆炸了」，隨後不斷擦拭掉下的眼淚，並感動地對製作單位說：「你們總是帶我回憶到以前，想到那溫暖的時刻，在最後送了我們一個這麼棒的禮物。」

鬼鬼記憶中最深刻的則是「爺爺做的一個蛋」。面對這份復刻的家鄉味，她直言這真的是家的味道，但也感傷地吐露心聲：「這味道我應該再也吃不到了。」字裡行間流露出對爺爺的無限思念。

莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩、郭泓志。（好看娛樂提供）莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩、郭泓志。（好看娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中