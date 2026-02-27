郭泓志憶旅美辛酸！「父親離世無法奔喪」揭催淚過往

莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩、郭泓志錄《營業中》最終集滿滿洋蔥。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、「鬼鬼」吳映潔、郭泓志拍攝實境節目《嗨！營業中》，本季迎來最終任務，《營業中》的夥伴們來到了連續三年（2023年至2025年）米其林肯定的餐廳。穿上工作服的夥伴們各司其職，專心為上門的顧客進行解說服務，這次最終回的最高潮，在於為姚元浩、莎莎、吳映潔以及郭泓志四位夥伴尋找並「複製記憶中的味道」，這個充滿回憶的主題，讓現場氣氛瞬間充滿洋蔥，夥伴們紛紛紅了眼眶。

姚元浩（左）、郭泓志。（好看娛樂提供）

面對「記憶中的味道」，郭泓志回憶起的是簡單的「吐司跟果醬」。這份味道承載了他當年獨自在美國小聯盟打拚的辛酸歲月，他感嘆表示：「那段路真的是太辛苦了。」當時他面臨受傷開刀、球隊一度想放棄他的低潮，更遺憾的是剛到美國就碰上父親過世卻無法回台灣的傷痛，而這份簡單的美味，是他當時上了球場才吃得到的記憶。姚元浩的記憶滋味，則是媽媽做的那碗熱騰騰的「豬肉薑絲湯」。

請繼續往下閱讀...

莎莎淚崩。（好看娛樂提供）

莎莎的專屬回憶是「花生糖加香菜」，這份味道讓她想起小時候爸爸牽著她的手，習慣性走到攤位買花生糖的溫暖畫面。莎莎感傷地表示：「因為有了那個人，才有了那個味道。」現場她忍不住直呼「完蛋了，我要爆炸了」，隨後不斷擦拭掉下的眼淚，並感動地對製作單位說：「你們總是帶我回憶到以前，想到那溫暖的時刻，在最後送了我們一個這麼棒的禮物。」

鬼鬼記憶中最深刻的則是「爺爺做的一個蛋」。面對這份復刻的家鄉味，她直言這真的是家的味道，但也感傷地吐露心聲：「這味道我應該再也吃不到了。」字裡行間流露出對爺爺的無限思念。

莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩、郭泓志。（好看娛樂提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法