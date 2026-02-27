自由電子報
娛樂 最新消息

胡瓜錄影頻搶麥？楊烈慘淪伴舞 現場氣炸爆走

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，本集特別邀請歌壇前輩楊烈霸氣現身，重現經典。楊烈原欲深情獻唱經典神曲《如果能夠》，不料才剛開口，胡瓜、歐漢聲和邵大倫便戲癮上身，瘋狂搶麥合唱副歌，害得楊烈幾乎全程淪為伴舞，讓他當場氣到大喊：「從頭到尾都你們在唱就好了啊！」

邵大倫（右）與歐漢聲（左起）、胡瓜在楊烈演唱時瘋狂搶麥。（華視提供）邵大倫（右）與歐漢聲（左起）、胡瓜在楊烈演唱時瘋狂搶麥。（華視提供）

胡瓜見楊烈爆走不改幽默本色，仍調皮回應：「我是擔心大哥30幾年沒唱歌了，怕他唱不上去啦！」楊烈隨即展現「老當益壯」的實力，現場秀出招牌「含滷蛋」唱腔回擊，用深厚功底證明寶刀未老，逗得全場笑聲不斷。

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」眾星雲集，除了邀來楊烈，還有曾心梅、黃文星、邵大倫、林雅婷、吳淑敏、鍾采穎、曾宥嘉及人氣女團幽靈水晶等豪華陣容。

陳亞蘭（右）現場點名黃文星（右2）大展舞技。（華視提供）陳亞蘭（右）現場點名黃文星（右2）大展舞技。（華視提供）

陳亞蘭現場點名黃文星大展舞技，歐漢聲更爆料曾看過黃文星與兒子挑戰GD舞蹈的影片，對其舞感讚不絕口。黃文星隨即大方秀一段火熱舞蹈，瞬間點燃現場氣氛。自嘲是「OD」的歐漢聲也不甘示弱，祭出獨門「踩到屎」舞步應戰，陳亞蘭更靈機一動在旁即興Rap助陣，兩人一搭一唱「笑」果十足！

鍾欣凌（左）、邱凱偉挑戰演出惡毒婆婆與無能傻兒子。（華視提供）鍾欣凌（左）、邱凱偉挑戰演出惡毒婆婆與無能傻兒子。（華視提供）

熱門古裝單元「現代包青天」本集祭出超狂卡司，邀來《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬鍾欣凌、邱凱偉助陣。兩人一改螢幕形象，挑戰演出惡毒婆婆與無能傻兒子，聯手策畫謀殺案。飾演包青天的陳亞蘭指派胡瓜與歐漢聲喬裝成神醫潛伏搜證，沒想到任務徹底歪樓，「惡婆婆」鍾欣凌一見到胡瓜便雙眼放光，兩人現場展開驚心動魄的「色誘大戰」。胡瓜為達成任務不惜豁出去，展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌火辣互動，犧牲色相的演出讓全場錄影陷入瘋狂。

