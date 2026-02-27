走過至親、愛犬離世低潮！ 謝沛恩為「新生命」登記結婚 賴佩霞讚女婿：眼光真好

謝沛恩與Dana完成登記，正式結為夫妻。（繁星浩月提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝沛恩宣布與交往四年的美籍男友「Dana」石天寧登記結婚。身為母親的賴佩霞，對這位女婿更是讚不絕口。

謝沛恩與Dana的緣分回溯到2021年10月，兩人在朋友介紹下於酒吧初見面。Dana回憶：「當下我就感受到一種很強的連結。」而真正讓他決定非謝沛恩不娶的契機，竟然是一次狼狽的意外。前年1月他騎車摔斷手腕，在手術房搏鬥時，謝沛恩整晚沒睡守在旁邊，兩人還能對著病床推車大笑聊天。Dana 感性表示：「那一刻我知道，就算在人生低潮的時候，我們也能一起把它過得很好。」

謝沛恩與Dana抱著愛犬Trixie登記結婚。（繁星浩月提供）

謝沛恩坦言，自己原本對婚姻與生子並無執著，但去年家中出現變故，愛犬 Niuniu與妹婿Kevin離世，徹底改變了她的看法。她想為家人帶來新的生命與希望，「我想為自己和家人好好為蛇年畫下句點，以一個更開心、更有希望的心情迎接馬年」。

謝沛恩不愛浮誇鑽戒、不愛高調放閃，Dana完全掌握了她的喜好。求婚當晚，謝沛恩正因為對未來的責任感而感到不安，Dana務實地將恐懼轉化為期待。最後在等車的空檔，沒有下跪驚喜，只有兩個人最真誠的約定。謝沛恩笑說：「那一刻我知道，我們真的準備好一起踏上擴展家庭的旅程。」

最有趣的是，剛升格人妻的第一天，謝沛恩竟夢到有人約她出去，她在夢裡開心拒絕：「不好意思，我結婚了。」這讓老公Dana欣慰又好笑，大讚老婆即便在夢裡也沒忘記身分。

賴佩霞對Dana讚不絕口，她回憶第一次見面是在自己的新書發表會，這4年來對Dana的評價從「氣質好」升格到「無比貼心」。賴佩霞欣慰表示：「身為母親，最大的喜悅，莫過於由衷肯定女兒所選擇的伴侶。換句話說，謝謝女兒，為我們帶來了一位無比貼心的家人。願他們一生真誠相待，在歲月裡相互扶持、彼此成全。」

婚後的謝沛恩，不打算改變工作規劃，維持一貫的順其自然。兩人目前計畫帶著雙方家長飛往美國相見歡。至於眾人關心的生子進度？她大方坦承，從去年訂婚那刻就在規劃了，「至於好消息，就請大家再耐心等等，有好消息一定跟大家分享。」

