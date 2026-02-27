自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

資深玉女被潑鹽酸！兇手竟是19歲女：想看她變醜

美空雲雀是日本傳奇巨星。（翻攝自X）美空雲雀是日本傳奇巨星。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本傳奇歌后美空雲雀叱吒歌壇，雖然52歲就逝世，但至今仍是許多人心中「永遠的歌姬」。日本週刊昨天（26日）回顧美空雲雀的一起往事，竟然有年輕女子朝她潑鹽酸，原因是想要她變醜。

美空雲雀在1957年曾遭遇過恐怖的攻擊事件，一名女子朝她的臉潑鹽酸，震驚樂壇。日本週刊文春昨天報導這起往事，透露這名女子犯案時才19歲，她被逮捕後情緒相當激動，在心情平復後接受調查，表示她與美空雲雀年齡相彷，但出身於山形縣的一個貧困家庭，高中輟學後就在當地的紡織廠工作。

她嚮往繁華的都市生活，因此一個人到東京，於板橋區擔任女僕。只是她身在東京仍不滿足，她看著美空雲雀主演的電影，又羨慕又忌妒。在留下「好討厭這世界」的紙條之後，就離開了雇主家，她在東京街頭漫無目的閒晃時，偶然發現美空雲雀在淺草進行表演，看著美空雲雀身處繁華的世界，反觀她的處境卻十分悽慘，不禁激起她的憎恨之心。

美空雲雀年輕時活潑又可愛，因此遭人忌妒。（翻攝自X）美空雲雀年輕時活潑又可愛，因此遭人忌妒。（翻攝自X）

在犯案前兩天也就是1月11日，這名女子起了歹念，決定策畫一起「美空雲雀毀容」行動，購買鹽酸並以觀眾身分潛入淺草公會堂。所幸此次攻擊並未對美空雲雀造成永久性的傷害，當然也沒有留疤，這都多虧了美空雲雀的嬸嬸在第一時間為美空雲雀潑灑防火用的水，加上美空雲雀當時有厚重的舞台妝容，才沒讓她毀容。

報導指出，女子在被逮捕之後，被搜出的筆記本上寫著「如果不毀了雲雀那張美麗的臉，我絕不罷休！好想看看那張醜陋的臉。13日晚上9點，我就完了。」不過事後女子坦言，確實對美空雲雀做了很糟糕的事情，不過看到鹽酸潑在美空雲雀身上時，那些憎恨卻一下子就消失了，讓她覺得心情好舒暢。

報導中最後寫道，雖然這起事件如此駭人聽聞，不過女子最後的下場如何？此後都沒有任何消息了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中