資深玉女被潑鹽酸！兇手竟是19歲女：想看她變醜

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本傳奇歌后美空雲雀叱吒歌壇，雖然52歲就逝世，但至今仍是許多人心中「永遠的歌姬」。日本週刊昨天（26日）回顧美空雲雀的一起往事，竟然有年輕女子朝她潑鹽酸，原因是想要她變醜。

美空雲雀在1957年曾遭遇過恐怖的攻擊事件，一名女子朝她的臉潑鹽酸，震驚樂壇。日本週刊文春昨天報導這起往事，透露這名女子犯案時才19歲，她被逮捕後情緒相當激動，在心情平復後接受調查，表示她與美空雲雀年齡相彷，但出身於山形縣的一個貧困家庭，高中輟學後就在當地的紡織廠工作。

她嚮往繁華的都市生活，因此一個人到東京，於板橋區擔任女僕。只是她身在東京仍不滿足，她看著美空雲雀主演的電影，又羨慕又忌妒。在留下「好討厭這世界」的紙條之後，就離開了雇主家，她在東京街頭漫無目的閒晃時，偶然發現美空雲雀在淺草進行表演，看著美空雲雀身處繁華的世界，反觀她的處境卻十分悽慘，不禁激起她的憎恨之心。

在犯案前兩天也就是1月11日，這名女子起了歹念，決定策畫一起「美空雲雀毀容」行動，購買鹽酸並以觀眾身分潛入淺草公會堂。所幸此次攻擊並未對美空雲雀造成永久性的傷害，當然也沒有留疤，這都多虧了美空雲雀的嬸嬸在第一時間為美空雲雀潑灑防火用的水，加上美空雲雀當時有厚重的舞台妝容，才沒讓她毀容。

報導指出，女子在被逮捕之後，被搜出的筆記本上寫著「如果不毀了雲雀那張美麗的臉，我絕不罷休！好想看看那張醜陋的臉。13日晚上9點，我就完了。」不過事後女子坦言，確實對美空雲雀做了很糟糕的事情，不過看到鹽酸潑在美空雲雀身上時，那些憎恨卻一下子就消失了，讓她覺得心情好舒暢。

報導中最後寫道，雖然這起事件如此駭人聽聞，不過女子最後的下場如何？此後都沒有任何消息了。

