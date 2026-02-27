自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

公視VTuber睽違3年再迎新生 「幽夜南栖」伴觀眾度過低潮

〔記者吳柏軒／台北報導〕公共電視台VTuber頻道「宮氏海水浴場」睽違3年再度迎來新生，全新三期生角色「幽夜南栖」將在3月7日初配信！其命名由來為「深夜棲息在南邊之人」，採幽靈船概念，暗藏每個人都會經歷的情緒黑洞，並透過節目核心「情緒議題」以及觀眾投稿，解開人際關係心結，陪眾人度過低潮。

公共電視台VTuber頻道「宮氏海水浴場」迎來全新角色「幽夜南栖」，寓意「深夜棲息在南邊之人｣，預計採「情緒議題」解開觀眾人際關係心結，陪伴度過低潮。（凱文布魯提供）公共電視台VTuber頻道「宮氏海水浴場」迎來全新角色「幽夜南栖」，寓意「深夜棲息在南邊之人｣，預計採「情緒議題」解開觀眾人際關係心結，陪伴度過低潮。（凱文布魯提供）

VTuber以虛擬形象搭配真人配音演出，在時下年輕族群蔚為風潮。該節目製作人凱文布魯表示，幽夜南栖命名由來為「深夜棲息在南邊之人」，整體以「幽靈船」為形象，透過殘破的帆布服裝與略帶缺口的肢體設計，暗藏內心悲傷，象徵每個人曾經歷的情緒黑洞；胸口發光的船舵、百合花配飾與神秘的葉羊寵物「南瓜VII」則隱喻希望，將人與人之間的羈絆作為燃料，重啟航道，踏上找尋自我的旅程。

幽夜南栖設定為觀眾的心靈療癒夥伴，節目核心是「情緒議題」，透過內在探索和反思，解開家庭、友情、愛情等人際關係心結，而每月1次的「失落航行日」則由藉由觀眾的情緒投稿，陪伴大家度過低潮，還將搭配繪畫專長，讓觀眾感受不同世界。

公視VTuber「幽夜南栖」也擅長繪畫，未來直播也將透過各種創作，讓觀眾有不同感受世界的方法。（凱文布魯提供）公視VTuber「幽夜南栖」也擅長繪畫，未來直播也將透過各種創作，讓觀眾有不同感受世界的方法。（凱文布魯提供）

身為寵物熱愛者的幽夜南栖也立志在頻道上將所有人都變成毛孩子，成為VTuber界的動物園長，幽夜南栖表示：「想到能分享自己眼中的世界、有了屬於自己的舞台，就覺得既期待又興奮呢！」

凱文布魯還說，今年頻道將邁入新的篇章，預計由新加入的三期生幽夜南栖，以及原有的海月波波、凱文布魯等3隻VTuber角色持續活躍，以更多元的節目型態，發展3隻角色各自的賽道和目標觀眾群，也預告將有VTuber與公視原生節目跨界合作的創意。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中