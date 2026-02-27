公視VTuber睽違3年再迎新生 「幽夜南栖」伴觀眾度過低潮

〔記者吳柏軒／台北報導〕公共電視台VTuber頻道「宮氏海水浴場」睽違3年再度迎來新生，全新三期生角色「幽夜南栖」將在3月7日初配信！其命名由來為「深夜棲息在南邊之人」，採幽靈船概念，暗藏每個人都會經歷的情緒黑洞，並透過節目核心「情緒議題」以及觀眾投稿，解開人際關係心結，陪眾人度過低潮。

公共電視台VTuber頻道「宮氏海水浴場」迎來全新角色「幽夜南栖」，寓意「深夜棲息在南邊之人｣，預計採「情緒議題」解開觀眾人際關係心結，陪伴度過低潮。（凱文布魯提供）

VTuber以虛擬形象搭配真人配音演出，在時下年輕族群蔚為風潮。該節目製作人凱文布魯表示，幽夜南栖命名由來為「深夜棲息在南邊之人」，整體以「幽靈船」為形象，透過殘破的帆布服裝與略帶缺口的肢體設計，暗藏內心悲傷，象徵每個人曾經歷的情緒黑洞；胸口發光的船舵、百合花配飾與神秘的葉羊寵物「南瓜VII」則隱喻希望，將人與人之間的羈絆作為燃料，重啟航道，踏上找尋自我的旅程。

請繼續往下閱讀...

幽夜南栖設定為觀眾的心靈療癒夥伴，節目核心是「情緒議題」，透過內在探索和反思，解開家庭、友情、愛情等人際關係心結，而每月1次的「失落航行日」則由藉由觀眾的情緒投稿，陪伴大家度過低潮，還將搭配繪畫專長，讓觀眾感受不同世界。

公視VTuber「幽夜南栖」也擅長繪畫，未來直播也將透過各種創作，讓觀眾有不同感受世界的方法。（凱文布魯提供）

身為寵物熱愛者的幽夜南栖也立志在頻道上將所有人都變成毛孩子，成為VTuber界的動物園長，幽夜南栖表示：「想到能分享自己眼中的世界、有了屬於自己的舞台，就覺得既期待又興奮呢！」

凱文布魯還說，今年頻道將邁入新的篇章，預計由新加入的三期生幽夜南栖，以及原有的海月波波、凱文布魯等3隻VTuber角色持續活躍，以更多元的節目型態，發展3隻角色各自的賽道和目標觀眾群，也預告將有VTuber與公視原生節目跨界合作的創意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法