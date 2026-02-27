自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「古裝女神」遭非法跟車 臉鐵青當街抓私生飯：零容忍越界行為

白鹿。（翻攝自微博）白鹿。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國古裝女神白鹿憑《周生如故》、《臨江仙》人氣攀上巔峰，她26日結束韓國行程回國，沒想到迎接她的竟是沒完沒了的私生飯非法跟車。她決定不再沉默，直接下車環抱雙手怒視私生飯，工作室也發聲明，強調對這種公然挑戰法律底線的行為零容忍。

根據微博流出的畫面，白鹿在發現被跟蹤後，果斷要求司機路邊停車，隨即霸氣下車想揪出那些尾隨的車輛。只見她面色鐵青、雙手環抱胸前，站在路邊用嚴厲的眼神掃視四周，雖然沒能當場抓到人，但白鹿上車前一個憤怒「甩圍巾」的小動作，完全顯露出她對私生活被嚴重侵犯的無奈與憤慨，影片在網路瘋傳，網友紛紛聲援：「這眼神真的會殺死人！」、「女神也是人，私生飯真的適可而止」。

白鹿不滿遭私生飯跟車。（翻攝自微博）白鹿不滿遭私生飯跟車。（翻攝自微博）

針對這次惡劣的騷擾事件，白鹿工作室發出嚴正聲明，「近期，我司藝人白鹿在私人行程期間，遭遇非法跟車、跟踪、偷拍等惡性私生行為，我們在此鄭重聲明：此類行為嚴重侵犯藝人隱私權與人身安全，且擾亂社會秩序，對道路交通安全造成極大安全隱患。我們對此表示強烈譴責，並將保留追究法律責任的權利」，除了對私生飯跟車的行為零容忍，也和所有涉事人員說，必須立即銷毀偷拍資料。

白鹿。（翻攝自微博）白鹿。（翻攝自微博）

白鹿工作室也說：「我們尊重每一份喜愛，但也絕不縱容任何越界。跟車、偷拍、跟踪等行為是對法律底線的公然挑釁與踐踏。我們將加強安保措施，也再次呼籲，共同維護清朗、文明的環境，將關注還給作品，將尊重留給藝人！對屢教不改者堅決採取法律手段，絕不姑息！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中