「古裝女神」遭非法跟車 臉鐵青當街抓私生飯：零容忍越界行為

〔記者李紹綾／台北報導〕中國古裝女神白鹿憑《周生如故》、《臨江仙》人氣攀上巔峰，她26日結束韓國行程回國，沒想到迎接她的竟是沒完沒了的私生飯非法跟車。她決定不再沉默，直接下車環抱雙手怒視私生飯，工作室也發聲明，強調對這種公然挑戰法律底線的行為零容忍。

根據微博流出的畫面，白鹿在發現被跟蹤後，果斷要求司機路邊停車，隨即霸氣下車想揪出那些尾隨的車輛。只見她面色鐵青、雙手環抱胸前，站在路邊用嚴厲的眼神掃視四周，雖然沒能當場抓到人，但白鹿上車前一個憤怒「甩圍巾」的小動作，完全顯露出她對私生活被嚴重侵犯的無奈與憤慨，影片在網路瘋傳，網友紛紛聲援：「這眼神真的會殺死人！」、「女神也是人，私生飯真的適可而止」。

針對這次惡劣的騷擾事件，白鹿工作室發出嚴正聲明，「近期，我司藝人白鹿在私人行程期間，遭遇非法跟車、跟踪、偷拍等惡性私生行為，我們在此鄭重聲明：此類行為嚴重侵犯藝人隱私權與人身安全，且擾亂社會秩序，對道路交通安全造成極大安全隱患。我們對此表示強烈譴責，並將保留追究法律責任的權利」，除了對私生飯跟車的行為零容忍，也和所有涉事人員說，必須立即銷毀偷拍資料。

白鹿工作室也說：「我們尊重每一份喜愛，但也絕不縱容任何越界。跟車、偷拍、跟踪等行為是對法律底線的公然挑釁與踐踏。我們將加強安保措施，也再次呼籲，共同維護清朗、文明的環境，將關注還給作品，將尊重留給藝人！對屢教不改者堅決採取法律手段，絕不姑息！」

