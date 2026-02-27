前妻毀滅式爆料！韓星被控出軌「要兒子性交易」怒反擊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國二代團「U-KISS」的前成員東澔曾經紅極一時，最近他與前妻的紛爭鬧到檯面上，前妻指控他外遇，也沒付兒子的撫養費，更直指東澔讓年幼的兒子去性交易。對此，東澔也沒在客氣，表示要告就沒告，將提出刑事訴訟。

U-KISS前成員東澔、前妻徹底鬧翻。（翻攝自東澔臉書）

東澔在2013年退團，2015年結婚，隔年生下一子，2018年離婚。最近這對怨偶隔空透過社群平台開戰，前妻指控他外遇、沒付兒子撫養費，還稱東澔要讓現年10歲的兒子進行性交易等等。前妻要東澔別再裝好人，強調自己並非喜歡東澔才忍了11年，「你現在是要拉著兒子一起埋葬，我是為了兒子才忍下來的！你真的不配當父母，真的是個壞人啊！」

U-KISS前成員東澔自認離開演藝圈10年，已經是素人。（翻攝自東澔IG）

兩人你來我往，東澔則在昨天（26日）發文，強調關於外遇、撫養費以及虐待等說法都是子虛烏有，將對前妻提出刑事告訴。他反控，一開始利用兒子的帳號發文的就是前妻，結果現在卻裝成是保護家人的受害者，「不要再裝成受害者了啦，要告就去告！」東澔表示，自己已經是離開演藝圈10年的普通人了，對於出新聞一點都不在乎，前妻想怎樣就怎樣，「別忘了，這整件事情以及提告都是妳先開始的，希望妳清醒一點，雖然已經無法挽回了。」

U-KISS前成員東澔發文反擊前妻。（翻攝自東澔IG）

