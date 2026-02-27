自由電子報
娛樂 最新消息

75歲劉曉慶演少女激吻！男星按讚「工傷」被炎上急關留言

〔記者李紹綾／台北報導〕75歲的中國「不老女王」劉曉慶近來跨足短劇圈，在《錦繡安然》挑大樑演女主角「蘇婉清」，劇情走復仇爽劇路線，還得再扮少女與46歲的男主角金珈談情說愛，兩人還有親密吻戲。影片一曝光，有人酸男主角：「你這是工傷。」

劉曉慶（左）在《錦繡安然》與小30歲的金珈搭檔。（翻攝自微博）劉曉慶（左）在《錦繡安然》與小30歲的金珈搭檔。（翻攝自微博）

同劇飾演配角的男演員顧言修被發現按了「你這是工傷」這則留言的讚，還回了一個笑哭表情，遭指認同金珈和劉曉慶拍吻戲是工傷，此行為引起網友不滿，認為「不尊重前輩和專業」。

劉曉慶（左）在《錦繡安然》與小30歲的金珈有吻戲。（翻攝自微博）劉曉慶（左）在《錦繡安然》與小30歲的金珈有吻戲。（翻攝自微博）

眼見事態嚴重，顧言修趕緊出面解釋是「手誤」，並火速關閉留言區止血，但仍被網友質疑沒有職業素養。

反觀劉曉慶本人，完全沒被帶節奏，依舊穩穩在線。她高EQ回應：「（我）現在正是闖事業的年紀。」

劉曉慶（右）在《錦繡安然》與小30歲的金珈搭檔。（翻攝自微博）劉曉慶（右）在《錦繡安然》與小30歲的金珈搭檔。（翻攝自微博）

46歲的金珈在劇中演出靖王，與劉曉慶大談「忘年吻戲」，網友看得滿臉問號，忍不住問他怎麼狀態看起來「忽老忽年輕」，金珈本人倒是很坦白，直接笑回：「那要看濾鏡了。」大方承認劇組為了修飾畫面，磨皮跟柔光簡直是開到滿，完全沒在客氣。

點圖放大
點圖放大body

